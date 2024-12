Pronostici Lecce – Monza e informazioni utili per scommettere: padroni di casa leggermente favoriti, ma è uno scontro salvezza apertissimo

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce-Monza, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce-Monza, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Giampaolo e quella guidata da Alessandro Nesta.

La partita, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 12:30 di domenica 15 dicembre allo stadio Via del Mare.

I nostri pronostici Lecce-Monza

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lecce - Monza bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-2 17.00 18.00 17.00 Vittoria Lecce 2.45 2.50 2.45 Vittoria Monza 3.20 3.10 3.10

Ulteriori quote e pronostici Lecce - Monza possono essere confrontati sulle piattaforme dei bookmakers. In più i lettori possono trovare utili informazioni nelle nostre pagine come

la nostra guida alle quote per la vincitrice della Serie A

la nostra pagina dedicata al codice promozione DaznBet esclusivo per ottenere un bonus di benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Lecce – Monza: analisi match e pronostici

Sfida salvezza molto interessante in terra salentina: occhio ai padroni di casa del Lecce, che vogliono tornare a fare la voce grossa dopo la sconfitta (meritata) contro la Roma. Gli uomini di Giampaolo devono subito archiviare la prova incolore dell’Olimpico: l’obiettivo, così, è ripetere la bella prestazione messa in campo contro la Juventus e soprattutto trovare un altro successo salvezza dopo quello in casa del Venezia.

I padroni di casa non possono dormire sonni tranquilli, ma almeno si ritrovano fuori dalla zona retrocessione (13 punti, uno in più del Verona terzultimo). Stesso non si può dire per il Monza, penultimo a quota 10 punti e capace di raccogliere un solo successo in questa prima parte di campionato. I brianzoli sono dunque costretti a fare risultato, ma devono ancora una volta fare i conti con assenze importanti

Probabili formazioni Lecce vs Monza

Per i pronostici Lecce – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Ramadani, Rafia, L. Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo

Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Ramadani, Rafia, L. Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta

Confrontare le quote vincente della partita Lecce - Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Pareggio spettacolare ma che serve a poco

C'è tanta voglia di vincere, ma alla fine le due squadre dovranno accontentarsi di un pareggio. Il Lecce soffrirà l'imprevedibilità di Daniel Maldini, anche condizionato dalle defezioni pesanti di Gallo e Gaspar. I salentini, oltretutto, continuano a subire troppo: 26 le reti subite fin qui.

Dal canto suo, il Monza deve togliersi di dosso l'etichetta di squadra che gioca bene ma che raccoglie poco: i brianzoli per questo oseranno qualcosa in più, mostrando maggiormente il fianco (fin qui hanno subito solo 19 reti, migliore di fesa dal decimo posto in giù). Alla luce di questi elementi, secondo il nostro pronostico Lecce-Monza si chiuderà sul risultato di 2-2: un punto che servirà a poco, ma una buona base da cui ripartire per entrambe.

Scommessa 1; risultato esatto 2-2 : 8,00 con bet365

Il Lecce torna a correre per la salvezza

Mister Giampaolo ha dato la scossa ad una squadra che sembrava persa. Contro il Monza arriverà il secondo successo targato dal nuovo tecnico: una vittoria che, per la nostra previsione, sarà nel segno di Krstovic e dell’imprevedibile (e duttile) Dorgu.

Scommessa 2; vittoria Lecce: 2,50 con Sisal

Monza, finalmente la seconda vittoria

Alessandro Nesta rischia seriamente il posto, nonostante la fiducia manifestata pubblicamente (e a più riprese) da Adriano Galliani. Servono i tre punti, nonostante le defezioni di elementi importanti come Pessina e Gagliardini: in attacco c’è la certezza Djuric, mentre a centrocampo l’uomo in più è Bondo. Secondo il nostro pronostico, Lecce-Monza si chiuderà con la vittoria degli ospiti: secondo successo e salentini agganciati a quota 13 punti.

Scommessa 3; vittoria Monza: 3,10 con William Hill