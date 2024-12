Pronostici Lecce – Lazio e informazioni utili per scommettere: salentini in forma, bianconcelesti con problemi in difesa

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce - Lazio, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce - Lazio, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Giampaolo e quella guidata da Marco Baroni.

La partita, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di sabato 21 dicembre allo stadio Via del Mare.

I nostri pronostici Lecce - Lazio

Il nostro pronostico Lecce - Lazio bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-2 Lecce 41.00 60.00 46.00 Castellanos segna due o più reti 7.50 8.25 10.00 Vittoria Lazio + Goal entrambe 4.00 3.80 4.20

Come scommettere su Lecce – Lazio: analisi match e pronostici

Il Lecce vuole mettere in cascina altri punti importantissimi in chiave salvezza. La Lazio, invece, deve riprendere a correre dopo il pesantissimo 0-6 dell’Olimpico contro l’Inter campione d’Italia. La sfida, nonostante la netta superiorità dei biancocelesti, è di quelle dall’esito incerto: in questo senso, occhio alla voglia di stupire dei padroni di casa, che dall’arrivo di Mister Giampaolo (fatta esclusione solo per la sconfitta contro la Roma) hanno messo in mostra progressi per certi versi clamorosi.

Lecce e Lazio devono fare i conti con assenze pesanti in difesa: tra i padroni di casa mancano Gallo, Gaspar e Bonifazi, mentre tra i laziali sono da valutare le condizioni di Romagnoli e Gila.

Probabili formazioni Lecce vs Lazio

Per i pronostici Lecce – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Berisha, Rafia, L. Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo

Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Berisha, Rafia, L. Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gigot, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni

Confrontare le quote vincente della partita Lecce - Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’attacco del Lecce pronto ad approfittare dei problemi laziali

La difesa della Lazio non se la passa certamente benissimo: sei gol subiti contro l’Inter non si dimenticano in fretta e, in più, a preoccupare sono anche le condizioni tutt'altro che perfette dei titolarissimi Gila e Romagnoli. Con buona pace dei volenterosi Patric e Gigot, i vari Krstovic, Pierotti e Dorgu potrebbero ritrovarsi la strada spianata. Per questo, secondo il nostro pronostico Lecce-Lazio si chiuderà con un pirotecnico 3-2 in salsa salentina.

Scommessa 1; risultato esatto 3-2 Lecce: 41,00 con bet365

Lazio, riecco Castellanos: l’argentino subito protagonista

Il Taty è mancato come il pane. Il centravanti argentino è pronto a lasciare nuovamente il segno dopo l’assenza per squalifica al cospetto dell’Inter. Così, secondo la nostra previsione, Castellanos siglerà almeno una doppietta al Via del Mare. Ma potrebbe anche non bastare per regolare un Lecce in ottima forma.

Scommessa 2; Castellanos segna almeno due gol: 8,25 con Sisal

Lazio vittoriosa ma il Lecce venderà cara la pelle

La Lazio propone una squadra fortissima, con Rovella a dirigere le operazioni a centrocampo e un attacco di spessore nel segno dell'ex Salernitana Dia e di un Isaksen sempre più convincente. Secondo il nostro pronostico Lecce-Lazio si chiuderà con un successo biancoceleste, ma i salentini venderanno cara la pelle e segneranno almeno una rete nell'arco dei novanta minuti.

Scommessa 3; Vittoria Lecce + Goal entrambe: 4,20 con William Hill