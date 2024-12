Pronostici Lecce – Juventus e informazioni utili per scommettere: impegno da non sottovalutare per i bianconeri. I salentini puntano al colpaccio

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce-Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce-Juventus, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Giampaolo e quella guidata da Thiago Motta.

La partita, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di domenica 1° dicembre allo stadio Via del Mare.

I nostri pronostici Lecce-Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Lecce - Juve bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Juventus 15.00 16.00 15.00 Vlahovic segna il primo gol 4.00 3.00 4.50 Vittoria Lecce 5.25 5.75 5.50

Come scommettere su Lecce – Juventus: analisi match e pronostici

Impegno da non sottovalutare per una Juventus in cerca di certezze e, soprattutto, di punti per tornare in orbita Scudetto. I bianconeri sono di scena in casa del Lecce, squadra in lotta per evitare la retrocessione ma recentemente rigenerata dall’arrivo del tecnico Marco Giampaolo.

Se i salentini vengono dall’importantissimo successo in casa del Venezia, Cambiaso e compagni sono invece reduci da due pareggi a reti bianche che mettono in dubbio i propositi estivi di calcio spettacolare e moderno. La Juve un'attenuante ce l'ha e sono le tantissime defezioni con cui ha dovuto fare i conti da inizio stagione: ora la buona notizia è rappresentata dal ritorno di Vlahovic, la brutta dallo stop del terzino Savona.

Per i pronostici Lecce – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Rafia, L. Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Pierotti. Allenatore: Giampaolo

Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Rafia, L. Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Pierotti. Allenatore: Giampaolo JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Confrontare le quote vincente della partita Lecce - Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Juventus, riecco la vittoria

La Juventus non può rimandare l’appuntamento con la vittoria. A Lecce i bianconeri devono fare valere la loro superiorità, al netto delle tante assenze (ancora out i vari Nico Gonzalez, McKennie, Douglas Luiz e via discorrendo). Oltretutto, parliamo pur sempre di una squadra che può fare affidamento su giocatori di assoluto spessore: oltre al già citato Cambiaso, occhio al momento di Kephrem Thuram, a conti fatti il migliore acquisto dell’estate bianconera. Secondo il nostro pronostico, Lecce-Juventus sarà gara che gli uomini di Motta riusciranno a portare a casa con un agevole 3-1.

Scommessa 1; risultato esatto 3-1 Juventus: 15,00 con bet365

Il ritorno di Vlahovic: sarà subito gol

Tanto criticato, ma alla fine senza di lui la Juve non riesce proprio a pungere. Dusan Vlahovic rientra dal recente (e fortunatamente veloce) infortunio e, secondo la nostra previsione, ritroverà subito il gol. L’attaccante ex Fiorentina dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, ma anche se subentrerà dalla panchina siamo certi che riuscirà a lasciare il segno. Il suo sarà il gol che aprirà le danze.

Scommessa 2; Vlahovic segna per primo: 3,00 con Sisal

Il Lecce farà l’impresa: secondo successo di fila e salvezza più vicina

I salentini non vanno sottovalutati. In campo con un lineare e offensivo 4-3-3, gli uomini di Giampaolo vogliono compiere la grande impresa. Niente di impossibile, considerando il momento del centravanti Krstovic, l’intraprendenza e la tecnica di Dorgu (che interessa proprio alla Juventus) e le geometrie di Rafia. Per questo, secondo i nostri pronostici Lecce-Juventus è gara che si chiuderà con il successo a sorpresa dei pugliesi.

Scommessa 3; vittoria Lecce: 5,50 con William Hill