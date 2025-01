Pronostici Lecce – Inter e informazioni utili per scommettere: nerazzurri nettamente avanti per i bookmakers, ma i salentini sono insidiosi in casa

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce-Inter, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce - Inter, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Giampaolo e quella guidata da Simone Inzaghi.

La partita, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di venerdì 26 gennaio allo Stadio Via del Mare.

I nostri pronostici Lecce - Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lecce - Inter bet365 Sisal William Hill Esito Primo tempo/finale Lecce/Inter 19.00 22.00 29.00 Doppia chance 1X 3.25 3.22 3.30 Lautaro segna almeno 2 gol 6.00 6.25 7.00

Come scommettere su Lecce – Inter: analisi match e pronostici

Non sarà una passeggiata. Nonostante la classifica, vincere a Lecce non sarà così scontato: lo sa bene l’Inter di Simone Inzaghi, chiamata a conquistare l’intera posta palio per evitare la fuga dello scatenato Napoli di Antonio Conte. I nerazzurri sono lanciatissimi in ottica top 8 in Champions League: niente play-off e, nel caso, potranno concentrarsi unicamente sul campionato in vista del mese di febbraio. Nel frattempo, però, vanno raccolti più punti possibili, nella speranza di qualche passo falso dei partenopei.

Il Lecce, dal canto suo, ha bisogno di un'impresa per tenersi alla larga dal terzultimo posto occupato dal Verona (scaligeri distanti appena un punto). La missione è tutt'altro che semplice, considerando anche la recente batosta contro il Como: i salentini, però, si trasformano davanti al pubblico amico, come testimoniano la sconfitta immeritata con la Lazio (nonostante l'uomo in meno) e il pareggio al fotofinish al cospetto della Juventus.

Probabili formazioni Lecce vs Inter

Per i pronostici Lecce – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Helgason, Pierret, L. Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo

Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Helgason, Pierret, L. Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi

Confrontare le quote vincente della partita Lecce - Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Inter, ci sarà da soffrire. Ma arriveranno i tre punti

La sfida in terra salentina non sarà per niente semplice per i nerazzurri. Secondo il nostro pronostico Lecce-Inter vedrà i padroni di casa in vantaggio al termine del primo tempo. Nella ripresa, però, uscirà fuori il maggiore tasso tecnico degli uomini di Simone Inzaghi: tre punti d’oro per i campioni in carica.

Scommessa 1: esito primo tempo/finale Lecce/Inter: 19,00 con bet365

Risultato sorprendente al Via del Mare

Il Lecce fa paura soprattutto in attacco, con Pierotti che ha preso le misure con il calcio italiano e Tete Morente sempre pericoloso nelle ripartenze. In più, occhio alla qualità indiscussa di Dorgu (sempre nel mirino del Manchester United) e del centravanti Krstovic. Alla luce di questi elementi, secondo la nostra previsione la gara del Via del Mare si chiuderà sul pareggio o addirittura con un successo dei padroni di casa.

Scommessa 2: doppia chance 1X: 3,22 con Sisal

Lautaro Martinez è tornato: altri due gol per il Toro

Quattro gol nelle ultime cinque gare e doppia cifra raggiunta: Lautaro Martinez è rinato dopo un periodo di crisi inaspettato e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Secondo il nostro pronostico Lecce-Inter sarà nel segno di almeno due gol del campione del mondo argentino: nel mirino la vetta della classifica cannonieri, per inserirsi nella corsa a due tra Retegui e il compagno di squadra Marcus Thuram.

Scommessa 3; Lautaro segna almeno due gol: 7,00 con William Hill