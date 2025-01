Pronostici Lecce – Genoa e informazioni utili per scommettere: salentini leggermente favoriti nonostante la classifica

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce-Genoa, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce-Genoa, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Giampaolo e quella guidata da Patrick Vieira.

La partita, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 5 gennaio allo stadio Via del Mare.

I nostri pronostici Lecce - Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lecce vs Genoa bet365 Sisal William Hill Primo tempo/finale Genoa/Pareggio 15.00 14.00 17.00 Risultato esatto 2-1 Lecce 11.00 11.00 10.00 Dorgu in gol per ultimo 8.50 13.50 13.00

Altre quote e pronostici Lecce - Genoa sono disponibili sui siti scommesse online. In aggiunta gli appassionati di betting possono visitare

la nostra guida ai migliori bonus quote maggiorate disponibili online

la nostra pagina dedicata al codice bonus Netbet esclusivo per ottenere un welcome bonus maggiorato.

Come scommettere su Lecce – Genoa: analisi match e pronostici

Il Lecce deve tornare a macinare punti dopo le due sconfitte consecutive contro Lazio e Como (pesante soprattutto quella con i lariani, diretti concorrenti in chiave salvezza). I salentini devono vedersela con un Genoa che sta recuperando tutti gli uomini più importanti e che - con i suoi cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto - si candida ad una salvezza tranquilla. Per i liguri parla il recente successo in casa dell'Empoli: in gol anche una "seconda scelta" come Ekuban, a dimostrazione della qualità dell'organico del Grifone.

Curiosamente, per una serie di incastri del calendario, le due squadre si sfidano a distanza di più di undici mesi dall'ultima volta. Per la cronaca, al Ferraris, il 28 gennaio 2024 finì 2-1 con reti di Krstovic, Retegui e dello stesso Ekuban (sempre da subentrante).

Probabili formazioni Lecce vs Genoa

Per i pronostici Lecce – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Rafia, L. Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo

Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Rafia, L. Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo GENOA (4-3-3): Leali, Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Miretti, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Vieira.

Confrontare le quote vincente della partita Lecce - Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Bella gara al Via del Mare: alla fine un punto a testa

Non sono ammessi errori, perché la corsa salvezza sta entrando nella fase decisiva. Alta tensione e, allora, secondo il nostro pronostico Lecce-Genoa si chiuderà sul pari: al termine del primo tempo, però, i liguri si ritroveranno in vantaggio grazie alle giocate dei soliti Pinamonti, Vitinha e Miretti.

Scommessa 1: primo tempo/finale Genoa/pareggio: 5,00 con bet365

Lecce, un 2-1 importantissimo in chiave salvezza

Il Lecce insegue, ritrovandosi a 16 punti contro i 19 del Genoa: l'intenzione è fare bottino pieno, pareggiare i conti con i liguri e rilanciarsi in chiave salvezza. Non c’è paura, però: i salentini si affidano al montenegrino Krstovic (in panchina c’è anche Rebic) e ad un Tete Morente in grande forma. In difesa c’è il solito Baschirotto, con Gallo tornato a pieno regime. Secondo la nostra previsione, la gara si chiuderà per 2-1 per i pugliesi.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Lecce: 11,00 con Sisal

Dorgu torna a fare l’attaccante

Dopo troppe gare nel ruolo non proprio congeniale di terzino sinistro, Patrick Dorgu torna ad agire da attaccante davanti al pubblico amico del Via del Mare. Secondo i nostri pronostici Lecce-Genoa sarà all'insegna di un gol dell'esterno danese, il quarto stagionale per un giocatore ormai da tempo finito nel mirino delle big. Occhio soprattutto al Napoli di Antonio Conte.

Scommessa 3; Dorgu segna per ultimo: 13,00 con William Hill