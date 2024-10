In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce-Fiorentina, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Luca Gotti e quella guidata da Raffaele Palladino.

La partita, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 20 ottobre allo Stadio Via del Mare.

I nostri pronostici Lecce-Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Lecce - Fiorentina bet365 Unibet William Hill Parziale/Secondo tempo Fiorentina/Fiorentina 4.00 3.55 3.60 Over 3,5 3.50 3.80 3.50 Vittoria Lecce 3.00 3.20 3.00

Come scommettere su Lecce – Fiorentina: analisi match e pronostici

Il Lecce è a digiuno di vittorie dalla bellezza di quattro turni, dal successo di fine agosto contro il Cagliari. La Fiorentina, invece, vuole confermarsi in grande forma, dopo i 7 punti conquistati negli ultimi tre turni di Serie A. Momenti e obiettivi decisamente diversi per le due squadre, ma la sfida del Via del Mare è comunque dall'esito incerto: da un lato, i padroni di casa salentini propongono comunque un buon calcio e possono fare affidamento sugli ottimi Rebis e Krstovic. Dall'altro la Fiorentina vuole continuare la marcia verso il quarto posto e propone talenti assoluti come Gosens, Colpani e Gudmundsson.

Probabili formazioni Lecce vs Fiorentina

Per i pronostici Lecce – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-4-2) : Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Pierret; Dorgu, Krstovic, Rebic. Allenatore: Gotti

: Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Pierret; Dorgu, Krstovic, Rebic. Allenatore: Gotti FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, A. Gudmundsson; Kean. Allenatore: Palladino

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Fiorentina, serve una vittoria schiacciante

La Fiorentina è più forte del Lecce, poco da dire. I viola devono far valere la loro superiorità, per avvicinarsi ancora di più alla zona Champions. Serve, così, il primo successo in trasferta di Cataldi e compagni: fin qui, infatti, da segnalare i pareggi contro Parma ed Empoli e la rocambolesca sconfitta contro l'Atalanta.

Alla luce delle grandi potenzialità offensive della squadra di Palladino (come unica punta c’è il rigenerato Kean), per i nostri pronostici Lecce - Fiorentina vedrà i toscani in vantaggio sia alla fine del primo tempo che al momento del triplice fischio finale.

Scommessa 1; parziale/secondo tempo Fiorentina/Fiorentina: 4,00 con bet365

Lecce-Fiorentina, occhio al numero di gol

Il Lecce ha segnato veramente poco, appena 3 gol. I salentini hanno bisogno di una svolta proprio dal punto di vista realizzativo, guidati non solo dal già citato Krstovic ma anche da un giocatore imprevedibile come il danese Dorgu. La squadra di casa ha anche subito tanto (12 reti) e la Fiorentina potrebbe approfittarne. Così, secondo la nostra previsione, la gara del Via del Mare potrebbe essere caratterizzata da tanti gol, più di quattro nello specifico.

Scommessa 2; over 3,5: 3,80 con Unibet

Il Lecce sogna il colpaccio

Il Lecce non vince da tanto, troppo tempo. Gli uomini di Luca Gotti hanno bisogno di punti salvezza e sognano il colpaccio contro una Fiorentina che vive un buon momento, ma che soffre maledettamente se viene attaccata. Così, secondo il nostro pronostico Lecce - Fiorentina è gara che i pugliesi possono aggiudicarsi, anche se a fatica.

Scommessa 3; vittoria Lecce: 3,00 con William Hill