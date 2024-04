Pronostici Lecce – Empoli e informazioni utili per scommettere: salentini leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce – Empoli, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 15:00 di sabato 13 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Empoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match salvezza tra salentini e toscana, partita valida per il 32esim turno di Serie A.

In Puglia va in scena il più classico degli scontri salvezza, a 7 giornate dal termine entrambe le formazioni hanno bisogno di punti preziosi per poter rimanere in Serie A.

I nostri pronostici Lecce – Empoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lecce - Empoli bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.30 2.20 2.10 Risultato esatto 2-1 Lecce 9.50 9.50 8.50 M’Baye Niang marcatore nell’incontro. 3.75 3.75 3.90

Altre info, quote e pronostici Lecce - Empoli sono consultabili sui bookmaker online. Qualora si volesse una più ampia panoramica del betting italiano, i lettori possono

visitare la nostra pagina con una lista dei top bonus scommesse multiple per la Serie A

la nostra guida al codice promozionale Betway, welcome bonus e tanto altro.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Lecce – Empoli: analisi match e pronostici

Dopo il pesante 3 a 0 subìto a San Siro contro il Milan, gli uomini di Luca Gotti non possono permettersi di compiere un altro passo falso. L’Empoli di Davide Nicola è reduce da una importantissima vittoria contro il Torino e ce la metterà tutta per tornare in Toscana con almeno un punto.

Probabili formazioni Lecce - Empoli

Per i pronostici Lecce – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Blin, Ramadani, Dorgu, Piccoli, Banda.

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Blin, Ramadani, Dorgu, Piccoli, Banda. EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Niang, Cambiaghi.

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Lecce continuare la rincorsa alla salvezza

Arrivati a un certo punto, senza dover fare troppi calcoli saltano tutti gli schemi. Lecce ed Empoli hanno entrambe bisogno di una vittoria che gli regalerebbe un po’ di respiro in vista del rush finale. Difficile fare dei pronostici Lecce - Empoli quindi. Le formazioni allenate da Luca Gotti e Davide Nicola metteranno tutto in campo senza risparmiarsi e per questo motivo i pronostici prospettano la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,30 con bet365

Vincere gli scontri diretti

Dopo aver strappato un pareggio alla Roma di De Rossi, i salentini sono caduti a San Siro perdendo per 3 a 0 contro il Milan. Attesi da tre scontri diretti nelle prossime 4 partite, i giallorossi devono capitalizzare al meglio gli incontri al Via del Mare, cercando in tutti i modi di trovare 3 punti contro l’Empoli.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Lecce: 9,50 con Sisal

Il momento di Niang

Un suo gol al 94esimo nella sfida contro il Torino ha tolto le castagne dal fuoco all’Empoli permettendo alla formazione azzurra di imporsi per 3 a 2 sui granata. Visto il periodo di forma del franco-senegalese, i pronostici Lecce – Empoli indicano M’Baye Niang come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; M’Baye Niang marcatore nell’incontro: 3,90 con William Hill