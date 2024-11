In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce - Empoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce - Empoli, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Luca Gotti e quella guidata da Roberto D’Aversa.

La partita, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di venerdì 8 novembre allo stadio Via del Mare.

I nostri pronostici Lecce - Empoli

Il nostro pronostico Lecce - Empoli bet365 Betsson William Hill Vittoria Lecce 2.30 2.30 2.35 Solbakken segna durante l’incontro 7.50 6.00 5.50 Risultato esatto 2-1 Empoli 12.00 13.50 11.00

Come scommettere su Lecce – Empoli: analisi match e pronostici

Il Lecce ha bisogno del secondo successo consecutivo davanti al pubblico amico. I salentini, reduci dalla sconfitta di misura in casa del Bologna, devono replicare la buona prestazione di fine ottobre al cospetto del Verona. Stavolta al Via del Mare arriva l'Empoli dell'ex Roberto D'Aversa, tecnico in cerca di riscatto dopo il brutto esonero della passata stagione.

Guardando proprio alla squadra ospite, i toscani possono fare leva su una classifica decisamente migliore: 14 punti contro gli 8 racimolati fin qui dai pugliesi, frutto di un avvio di campionato superlativo e della recente vittoria casalinga contro il Como (primo successo in terra empolese e, addirittura, primo gol al Castellani).

Probabili formazioni Lecce vs Empoli

Per i pronostici Lecce – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierotti, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. Allenatore: Gotti

Falcone, Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierotti, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. Allenatore: Gotti EMPOLI (3-5-1-1): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Maleh, Pezzella; Solbakken; Colombo. Allenatore: D'Aversa

Confrontare le quote vincente della partita Lecce - Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lecce leggermente favorito: conquisterà tre punti salvezza fondamentali

Nonostante i 6 punti in meno in classifica, il Lecce è favorito dai bookmakers, che probabilmente hanno preso in considerazione soprattutto il fattore campo. L’impressione è che i pronostici verranno rispettati: i salentini, oltretutto, possono fare leva su un attacco da non sottovalutare, nel segno del centravanti Krstovic e degli esterni offensivi Dorgu e Banda. Così, secondo il nostro pronostico Lecce - Empoli terminerà con il successo dei padroni di casa.

Scommessa 1; vittoria Lecce: 2,30 con bet365

L’Empoli non starà a guardare: occhio al norvegese Solbakken

L’Empoli giocherà anche fuori casa, in uno stadio infuocato, ma il suo undici è di tutto rispetto e potrà dare del filo da torcere ai leccesi. Senza Fazzini e Sebastiano Esposito, l’ex D’Aversa si affida al trequartista Ola Solbakken: il norvegese, in prestito dalla Roma, cerca la prima gioia stagionale e secondo la nostra previsione riuscirà a trovare la via del gol. Magari sfruttando gli spazi creati da Colombo o dall’altro centravanti Pellegri.

Scommessa 2; segna Ola Solbakken: 6,00 con Betsson

Sulla carta l’Empoli sembra superiore: i toscani si imporranno 2-1

L’Empoli vuole altri tre punti fondamentali in ottica salvezza e l’impressione è che alla fine riuscirà a spuntarla. I toscani hanno dato il meglio in trasferta, come certificano gli 8 punti conquistati in cinque gare lontano dal Castellani (in questa speciale classifica, gli uomini di D'Aversa sono sesti in classifica). In più, parliamo di una squadra solida in difesa (Viti e Ismajli stanno disputando un ottimo campionato) e che a centrocampo propone la bella sorpresa Anjorin. Alla luce di questi elementi, secondo i nostri pronostici Lecce - Empoli si chiuderà sul risultato di 2-1 per l’undici ospite.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Empoli: 11,00 con William Hill