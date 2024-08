In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce – Cagliari, le quote dei bookmakers e l’analisi della sfida.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valido per la terza giornata di Serie A, in programma sabato 31 agosto alle 20:45 al Via del mare. Le ultime quattro sfide tra Lecce e Cagliari sono finite in parità, mentre se si allarga il campo agli ultimi dieci incontri il bilancio è di 2 vittorie del Lecce, 3 vittorie dei sardi e 5 pareggi.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Lecce – Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lecce - Cagliari bet365 Sisal William Hill Pareggio 3.20 3.10 3.10 Nikola Krstovic marcatore dell’incontro 2.60 2.75 3.20 Risultato esatto 1-1 6.00 6.00 5.80

Ulteriori quote Lecce - Cagliari, pronostici e mercati possono essere trovati sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori che volessero saperne di più sul mondo del betting possono visitare

la nostra pagina con una lista dei migliori bookmakers italiani

la nostra guida al codice promozionale Goldbet esclusivo per ricevere un bonus benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Lecce – Cagliari: analisi match e pronostici

Lecce e Cagliari hanno lo stesso obiettivo: la salvezza. La squadra pugliese non ha iniziato il campionato nel modo giusto, nelle prime due uscite sono arrivate altrettante sconfitte, mentre il Cagliari in questi primi 180 minuti ha conquistato altrettanti pareggi.

Va detto però che i giallorossi hanno affrontato prima l’Atalanta al Via del Mare e nel turno scorso di Serie A i campioni d’Italia in carica dell’Inter a San Siro. La squadra di Luca Gotti è chiamata a reagire, ma il Cagliari non vuole sbagliare il primo impegno esterno della stagione.

Probabili formazioni Lecce vs Cagliari

Per i pronostici Lecce – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Lemmens, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic. Allenatore: Gotti.

Falcone; Lemmens, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic. Allenatore: Gotti. CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Nicola.

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una partita da non sbagliare per entrambe

Siamo appena all’inizio ma i punti negli scontri diretti hanno un valore diverso. Il Lecce proverà a vincere ma il Cagliari vuole dare continuità ai pareggi conquistati davanti ai propri tifosi contro Roma e Monza. Secondo gli esperti ed i pronostici Lecce - Cagliari assisteremo a una partita molto tesa e le due squadre potrebbero finire per annullarsi a vicenda.

Scommessa 1; pareggio: 3,20 con bet365

Krstovic a caccia del primo goal in campionato

L'attaccante montenegrino è rimasto a secco nelle due sfide contro Atalanta e Inter, due squadre con obiettivi ovviamente diversi rispetto a quelli del Lecce, ma Nikola Krstovic ha segnato il goal decisivo dei giallorossi nella sfida di Coppa Italia contro il Mantova. Krstovic, che la scorsa stagione ha realizzato 7 reti, è determinato a mettere la sua firma nella sfida contro il Cagliari.

Scommessa 2; Nikola Krstovic marcatore dell’incontro: 2.75 con Sisal

Ancora un pareggio tra Lecce e Cagliari

Per la quinta volta di fila la sfida tra la squadra pugliese e il Cagliari potrebbe finire in parità. Il campionato è appena iniziato ma nessuna delle due squadre correrà rischi inutili, secondo i pronostici Lecce - Cagliari può starci un pareggio con goal.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 5.80 con William Hill