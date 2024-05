Pronostici Lecce – Atalanta e informazioni utili per scommettere: nerazzurri favoriti

In questa pagina sono disponibili i pronostici Lecce - Atalanta dei nostri esperti con confronto quote del match di sabato ore 18:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra salentini e nerazzurri, match previsto alle ore 18:00 di sabato 18 maggio allo Stadio Via del Mare di Lecce.

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, l’Atalanta fa visita al Lecce per consolidare il quinto posto in campionato. A salvezza acquisita, i salentini vogliono onorare la loro ultima partita in casa del campionato provando a conquistare il nono successo.

I nostri pronostici Lecce – Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione.

Il nostro pronostico Lecce - Atalanta bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.25 2.20 2.15 Risultato esatto 1-1 7.00 7.50 6.50 Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro 2.62 2.50 2.62

Come scommettere su Lecce – Atalanta: analisi match e pronostici

Con ancora la gara di campionato da recuperare contro la Fiorentina, e con in testa la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen prevista il 22 maggio, Gian Piero Gasperini per l’ultima trasferta dell’anno contro il Lecce potrebbe applicare un ampio turnover per prepararsi al meglio per la finalissima di Dublino.

Probabili formazioni Lecce - Atalanta

Per i pronostici Lecce – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-4-2) : Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk:, Scamacca, El Bilal.

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Entrambe le squadre sono a caccia della vittoria

Reduce da una prova grigia contro la Juventus in Coppa Italia, l’Atalanta giocherà a Lecce prima di volare a Dublino dove sfiderà il Leverkusen di Xabi Alonso. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sono quasi certi di un posto in Champions League per la prossima stagione ed è molto probabile che non forzino troppo la mano contro i salentini cercando di risparmiare le forze per la partita contro i tedeschi.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,25 con bet365

Un pari va bene a entrambe

Gli esperti prevedono un pareggio tra le due formazioni. Il Lecce è già salvo e l’Atalanta è proiettata con cuore e testa verso la finalissima di Dublino, la partita più importante della stagione per la Dea. Per questo motivo i pronostici Lecce - Atalanta prevedono la possibilità che la partita si concluda in parità.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 7,50 con Sisal

Gianluca Scamacca scalpita

La sua assenza nella finale di Coppa Italia si è sentita eccome, per questo motivo Gianluca Scamacca vuole recuperare il tempo perduto e prepararsi al meglio per la finale contro il Bayer Leverkusen degli invincibili. Contro i pugliesi l’attaccante romano vuole trovare il suo 11esimo gol in campionato, e i pronostici Lecce – Atalanta lo indicano come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro: 2,62 con William Hill