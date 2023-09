In questo articolo si possono consultare i pronostici Lazio - Torino dei nostri esperti di scommesse sportive online e confrontare le quote del match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Torino confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la sesta giornata di Serie A.

Allo Stadio Olimpico di Roma, mercoledì 27 settembre alle ore 20.45, la Lazio ospiterà il Torino. Protagonisti di un avvio di campionato stentato, i vicecampioni d’Italia al momento occupano il 15esimo posto in classifica a pari punti con il Genoa neopromosso. I granata sono reduci da un buon pareggio contro la Roma e sono a pari punti col Napoli al settimo posto.

I nostri pronostici Lazio - Torino

I nostri pronostici Lazio - Torino bet365 Sisal William Hill Duvan Zapata segna nell’incontro 3.75 4.00 4.20 Ciro Immobile segna nell’incontro 2.50 2.50 3.10 Risultato esatto 1-1 6.00 6.25 5.80

Come scommettere su Lazio - Torino: pronostico e analisi squadre

Sarri ha qualche dubbio in merito alla formazione da schierare, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, con Kamada e Guendouzi che si giocheranno una maglia da titolare. In attacco si rivedrà dal 1′ Felipe Anderson con Zaccagni e Immobile che dovrebbero essere confermati da titolarissimi.

Nessun dubbio per Juric. Vlasic e Radonjic sulla trequarti alle spalle di Zapata. Solo panchina per Sanabria con Bellanova e Lazaro sulle fasce, Ilic o Tameze al fianco di Ricci. Schuurs, Buongiorno e Rodriguez pronti ad agire nel terzetto difensivo davanti a Milinkovic-Savic.

Probabili formazioni Lazio – Torino

Primo punto all'ordine del giorno dei nostri pronostici Lazio - Torino riguarda le probabili formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della sesta giornata di Serie A:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

l colombiano vuole ripetersi

Alla seconda partita con la maglia del Torino, Duvan Zapata è già andato in gol con una perfetta incornata in tuffo contro la Roma. Il colombiano vuole mettere tutto il suo peso e la sua esperienza al servizio della sua nuova squadra. È tra i favoriti dalle quote marcatore Lazio - Torino.

Scommessa 1; Duvan Zapata segna nell’incontro: 3,75 con bet365

Aspettando il capitano

Lo score di soli 2 gol in campionato è un bottino troppo misero per un attaccante come Ciro Immobile. Il numero 17 capitano della Lazio gode della piena fiducia dei suoi tifosi, sempre pronti a sostenerlo dalla Nord. Arrivato a 198 reti in maglia biancoceleste, l’attaccante di Torre Annunziata contro il Torino potrà provare a migliorare il suo record. Anche Immobile risulta tra i marcatori favoriti dai pronostici Lazio - Torino.

Scommessa 2; Ciro Immobile segna nell’incontro: 2,50 con Sisal

Una falsa partenza

Erano anni che la Lazio non partiva così male in campionato. I vicecampioni d’Italia in carica hanno all’attivo una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte in 5 partite finora giocate. Avranno di fronte un Torino reduce da 7 punti in 3 partite che di sicuro venderà cara la pelle. Stando ai pronostici Lazio - Torino, i piemontesi qualche possibilità potrebbero avercela.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 5,80 con William Hill