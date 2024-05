Pronostici Lazio – Sassuolo e informazioni utili per scommettere: biancocelesti favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio - Sassuolo, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 26 maggio ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio - Sassuolo, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra biancocelesti e neroverdi, match valido per l’ultima giornata di Serie A, partita che vedrà, dopo 11 anni, il Sassuolo salutare la massima serie.

Dopo aver perso per 2 a 0 contro il Cagliari, dicendo così addio alla Serie A, il Sassuolo di Davide Ballardini giocherà la sua ultima partita di campionato in casa della Lazio.

I nostri pronostici Lazio - Sassuolo

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lazio - Sassuolo bet365 Marathonbet William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.62 2.22 2.50 Risultato esatto 2-0 Lazio 7.50 7.20 7.00 Ciro Immobile primo marcatore nell’incontro 4.00 4.00 4.50

I lettori possono visualizzare maggiori quote e pronostici Lazio - Sassuolo visitando i portali ufficiali dei bookmakers. Inoltre nella nostra pagina dedicata potranno trovare un'utile guida ai top siti scommesse poco conosciuti. Alcuni di questi richiedono un codice alla registrazione per l'attivazione dei bonus benvenuto, come accade per esempio per il codice promozionale Betfair di cui si possono scoprire tutti i dettagli nella nostra guida.

Quote maggiorate di oggi

Come scommettere su Lazio - Sassuolo: analisi match e pronostici

Secondo gli esperti la Lazio parte nettamente favorita. Con il Sassuolo matematicamente già in Serie B, è facile aspettarsi una vittoria rotonda da parte dei biancocelesti.

Probabili formazioni Lazio - Sassuolo

Per i pronostici Lazio - Sassuolo occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Rovella, Guendouzi, Zaccagni; Felipe Anderson, Kamada; Immobile.

Provedel; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Rovella, Guendouzi, Zaccagni; Felipe Anderson, Kamada; Immobile. SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan, Boloca, Obiang, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Pinamonti.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio - Sassuolo permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’ultima in Serie A del Sassuolo

Dopo aver perso per 2 a 0 contro il Cagliari, il Sassuolo è fortemente intenzionato a onorare la sua ultima partita in Serie A. La squadra allenata da Davide Ballardini dopo la deludente partita contro i sardi cercherà di fare di tutto per non subire l’ennesima sconfitta.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,62 con bet365

La Lazio per onorare l’ultima partita in casa

Contro i neroverdi la Lazio saluterà il campionato davanti ai propri tifosi. Protagonisti di una stagione con più ombre che luci, i biancocelesti proveranno a conquistare la vittoria numero 19 in campionato. E stando ai pronostici Lazio- Sassuolo, potrebbero riuscirci.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Lazio: 7,20 con Marathonbet

Ciro Immobile vuole restare

Autore finora di 7 gol in campionato, il capitano, numero 17 e colonna della Lazio è intenzionato a rimanere ancora una stagione a disposizione dei biancocelesti. L’attaccante originario di Torre Annunziata ha ancora 2 anni di contratto, e vuole continuare a dare il suo contributo alla causa biancoceleste. Contro il Sassuolo Igor Tudor schiererà il capitano dal primo minuto e i pronostici Lazio - Sassuolo lo indicano come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Ciro Immobile primo marcatore nell’incontro: 4,50 con William Hill