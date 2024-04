Pronostici Lazio – Salernitana e informazioni utili per scommettere: padroni di casa favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio – Salernitana, quote dei bookmakers e analisi della partita di venerdì 12 aprile ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Salernitana, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra biancocelesti e granata, anticipo del venerdì che darà il via al 32esimo turno di Serie A.

In un match a senso unico a detta dei bookmakers, la Lazio cercherà di buttarsi alle spalle la sconfitta del derby e cercherà contro i granata la vittoria numero 15 in campionato.

I nostri pronostici Lazio - Salernitana

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lazio - Salernitana bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.50 2.50 2.40 Risultato esatto 3-0 Lazio 8.00 7.75 7.50 Gomes Felipe Anderson marcatore dell’incontro 3.25 3.25 3.10

Come scommettere su Lazio – Salernitana: analisi match e pronostici

Ancora aggrappata soltanto alla matematica, la Salernitana di Stefano Colantuono cercherà di onorare al meglio queste ultime giornate di permanenza in Serie A.

Per i pronostici Lazio – Salernitana occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Isaksen, Luis Alberto; Immobile.

Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Isaksen, Luis Alberto; Immobile. SALERNITANA (4-4-2): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric; Candreva, Basic, Coulibaly, Maggiore; Tchaouna, Weissman.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Salernitana permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Salernitana non vuole mollare

Il pareggio arrivato contro il Sassuolo ha dimostrato che la squadra allenata da Stefano Colantuono ha ancora dell’orgoglio da vendere. Ben consapevoli di partire da underdog contro i biancocelesti all’Olimpico, i granata cercheranno di onorare al meglio delle loro possibilità la maglia che indossano, provando a contenere l’attacco biancoceleste e tentando di terminare i primi 45 minuti almeno con un pareggio. risultato favorito anche dai pronostici Lazio - Salernitana.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,50 con bet365

Tudor vuole un’altra vittoria all’Olimpico

Dopo la vittoria all’esordio sulla panchina biancoceleste in occasione dell’1 a 0 contro la Juventus, per Igor Tudor sono arrivate 2 sconfitte consecutive, in Coppa Italia sempre contro i bianconeri e in campionato nel derby perso contro la Roma. Il neo-allenatore dei capitolini contro i granata vuole trovare la seconda vittoria per provare l’assalto all’Europa.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Lazio: 7,75 con Sisal

Felipe Anderson a caccia del quarto gol

Il fantasista carioca questa stagione si è rivelato più assistman che goleador. Il numero 7 della Lazio ha finora regalato 6 suggerimenti per i compagni che si sono infine tramutati in gol mentre in campo realizzativo è ancora fermo a 3 reti. Le maglie larghe della retroguardia granata potrebbero regalare più spazio al brasiliano che, a detta dei pronostici Lazio - Salernitana, è indicato essere uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Gomes Felipe Anderson marcatore nell’incontro: 3,10 con William Hill