In questa pagina si possono trovare i pronostici Lazio - Roma dei nostri esperti, quote dei siti scommesse e probabili formazioni.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Roma confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Sicuramente è la partita di cartello di questa giornata di Serie A. Alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma si affrontano le due squadre della capitale che daranno il via ad un accesissimo derby.

Tra le due squadre romane ci sono 180 precedenti: 68 vittorie giallorosse, 50 biancocelesti e 62 pareggi. Nell’era più recente la Lazio è in una striscia aperta di due vittorie consecutive, più tre successi nelle ultime 4 partite.

Sarri ha ottenuto tre punti di platino in Champions riproponendo Immobile e Zaccagni dal primo minuto. Il capitano ha ripagato con un gol ed è difficile che resti fuori nel derby, nonostante le buone prove di Castellanos. A centrocampo facile che si mescolino le carte con Guendouzi pronto a giocare dall’inizio.

Nella Roma potrebbe esserci il rientro part-time di Pellegrini, mentre per il resto Mourinho andrà con l’undici tipo a meno di infortuni dell'ultima ora. Dybala e Lukaku intoccabili e difesa obbligata.

I nostri pronostici Lazio - Roma

I nostri pronostici Lazio - Roma bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.35 2.20 2.52 Ciro Immobile marcatore nell’incontro 3.40 3.00 3.25 Paulo Dybala marcatore nell’incontro 3.75 3.75 3.60

Probabili formazioni Lazio – Roma

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

LAZIO (4-3-3) : Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, L.Alberto; F.Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, L.Alberto; F.Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un derby infuocato

Quello di Roma è da sempre un derby infuocato, sentitissimo dai tifosi. La squadra di Mourinho cercherà di affermarsi in campo, soprattutto dopo la dura sconfitta in Europa League contro lo Slavia Praga. Ha ancora molto da dimostrare, ma non sarà facile contro la squadra di Sarri che sembra aver recuperato un po' di serenità. Ciò che è certo è che i pronostici Lazio - Roma prevedono molti goal.

Scommessa 1; over 2.5: 2,35 con bet365

Quota 200 per Ciro

Contro il Feyenoord Ciro è entrato in tutto e per tutto nella storia della Lazio diventando il miglior marcatore di sempre nella storia biancoceleste. Dopo un gol in Champions, un gol nel derby sarebbe la ciliegina sulla torta di una settimana importantissima per il fuoriclasse di Castellamare. Ed è tra i favoriti dalle quote marcatore Lazio - Roma.

Scommessa 2; Ciro Immobile marcatore nell’incontro: 3,00 con Sisal

La classe de “La Joya”

Contro il Lecce ha incantato l’Olimpico, tra giocate da fuoriclasse e passaggi preziosi ai compagni. Importantissimo il contributo dato da Dybala al risultato finale del match, è stato infatti un suo passaggio filtrante a permettere a Lukaku di fissare il punteggio sul 2 a 1. E’ mancato soltanto il gol a 21 argentino, che spera di far esplodere l’Olimpico con una sua rete. Anche lui rientra tra i favoriti da quote e pronostici Lazio - Roma come marcatore.

Scommessa 3; Dybala marcatore nell’incontro: 3,60 con William Hill