Pronostici Lazio – Real Sociedad e informazioni utili per scommettere: i biancocelesti vogliono l’ennesimo successo europeo, ma i baschi non scherzano

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio-Real Sociedad, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio - Real Sociedad, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Baroni e quella guidata da Imanol Alguacil.

La partita, valevole per la settima giornata della fase campionato di Europa League, si disputerà alle 21:00 di giovedì 23 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma.

I nostri pronostici Lazio - Real Sociedad

Il nostro pronostico Lazio - Real Sociedad bet365 Sisal William Hill Risultato esatto Lazio 2-1 9.50 9.75 9.50 Segna Zaccagni 5.50 4.50 4.33 Vittoria Real Sociedad+GOL 7.00 7.00 7.50

Come scommettere su Lazio – Real Sociedad: analisi match e pronostici

La Lazio cerca la sesta vittoria in sette gare di Europa League, per confermarsi al primo posto e conquistare matematicamente l'accesso diretto agli ottavi di finale della manifestazione. I biancocelesti stanno vivendo un'ottima stagione (sono quarti in campionato) e non hanno alcuna intenzione di fermarsi: Mister Baroni, però, deve fare i conti con tante assenze, partendo dagli squalificati Luca Pellegrini e Gigot, fino ad arrivare agli infortunati Lazzari, Patric e Vecino. Scelte per certi vers obbligate, con Dele-Bashiru nella zona nevralgica del campo (Rovella così può rifiatare) e Pedro e Tchaouna sulla trequarti.

Infermeria meno affollata per la Real Sociedad (mancano Zakharyan e Hamari Traoré). I baschi, però, nonostante i due successi consecutivi contro Ajax e Dinamo Kiev, devono misurarsi con una classifica tut'altro che tranquillizzante: solo 10 punti totalizzati fin qui e dodicesima posizione in graduatoria per Oyarzabal e compagni, che hanno bisogno di almeno 3 punti nelle prossime due giornate per conquistare un posto tra il nono e il 24esimo posto e giocare così gli spareggi con vista ottavi di finale.

Probabili formazioni

Per i pronostici Lazio – Real Sociedad occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Muñoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Méndez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal. All.: Alguacil.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio - Real Sociedad permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lazio, un successo per gli ottavi di finale

Nonostante le tante assenze, la Lazio vuole confermarsi squadra in grandissima forma. I biancocelesti riusciranno ad imporsi anche contro la Real Sociedad, affidandosi al centravanti argentino Castellanos e al centrocampista Guendouzi. Secondo il nostro pronostico Lazio-Real Sociedad si chiuderà con un equilibrato 2-1 a favore della squadra biancoceleste.

Scommessa 1: risultato esatto 2-1 Lazio: 9,50 con bet365

Zaccagni sta tornando quello di un tempo

Dopo il gol contro la sua ex squadra (il Verona), l'attaccante Mattia Zaccagni non vuole fermarsi più e punta con decisione alla doppia cifra. Al momento sono 7 i gol siglati dall'attaccante esterno, voglioso di raggiungere la doppa cifra tra tutte le competizioni. Il classe '95 è uno degli elementi di spicco dei bianocelesti, insieme a Romagnoli, lo stesso Guendouzi e l'eterno Pedro. Secondo la nostra previsione, Zaccagni realizzerà almeno un gol durante la gara dell’Olimpico.

Scommessa 2; Zaccagni segna: 4,50 con Sisal

Lazio in crisi, il Real Sociedad è pronto ad approfittarne

La Real Sociedad è squadra da prendere con le pinze: in attacco c’è il campione d’Europa Oyarzabal, giocatore che sarebbe titolare in ognuna delle big che si stanno contendendo il primo posto in Europa League. Interessante anche il resto della formazione proposta da Alguacil: in difesa Aguerd e Zubielda, mentre a centrocampo tutto passa per i piedi Olasagasti e Kubo. Tutti elementi di spessore, per questo secondo il nostro pronostico Lazio-Real Sociedad vedrà imporsi gli ospiti, che comunque dovranno soffrire e subiranno almeno una rete della squadra biancoceleste.

Scommessa 3; Vittoria Real Sociedad + GOL: 7,50 con William Hill