In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio - Porto, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio - Porto, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Baroni e quella guidata da Victor Bruno.

La partita, valevole per la quarta giornata della fase campionato dell’Europa League, si disputerà alle 21:00 di giovedì 7 novembre allo stadio Olimpico di Roma.

I nostri pronostici Lazio - Porto

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Lazio - Porto bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Lazio 19.00 20.00 19.00 Segna Mattia Zaccagni 5.50 4.00 4.00 Vittoria Porto 2.87 2.75 2.75

Come scommettere su Lazio – Porto: analisi match e pronostici

La Lazio vuole continuare a fare la voce grossa in Europa. Alessio Romagnoli e compagni sognano il successo numero quattro in altrettante gare di Europa League, per avvicinarsi sempre di più all’obiettivo top 8. Un successo, al momento, significherebbe confermarsi al primo posto del girone unico: un risultato esaltante, soprattutto se sommato all’ottimo momento in campionato, all’insegna di tre successi consecutivi e di appena tre punti di ritardo dal Napoli capolista.

Dal canto suo, il Porto ha raccolto solo quattro punti in Europa League, ma dalla sconfitta contro il Bodo/Glimt e il pareggio pirotecnico con il Manchester United, i lusitani hanno raccolto la bellezza di sei successi consecutivi tra campionato e coppe. Dimostrazione che parliamo di una squadra viva, anch'essa a tre punti dalla vetta in patria (in testa c'è lo scatenato Sporting Lisbona).

Probabili formazioni Lazio vs Porto

Per i pronostici Lazio – Porto occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni. PORTO (4-2-3-1): Costa; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Gonzalez; Pepe, Jaime, Galeno, Aghehowa. Allenatore: Bruno.

Confrontare le quote vincente della partita Porto – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Lazio sarà ancora a punteggio pieno: il match finirà sul 3-1

I biancocelesti vogliono continuare a dominare. E sarà ancora vittoria: l’undici della capitale sta vivendo un momento esaltante e difficilmente si farà sorprendere da un Porto profondamente rinnovato. Tutte le attenzioni sono rivolte su un attacco che sta facendo faville: non solo Castellanos e Dia, anche il “vecchietto” Pedro sta facendo la differenza, spesso partendo dalla panchina. Secondo i nostri pronostici Lazio - Porto sarà nel segno di un netto 3-1 dei padroni di casa.

Scommessa 1; Risultato esatto 3-1 Lazio: 19,00 con bet365

Capitan Zaccagni sarà ancora decisivo

Il capitano Mattia Zaccagni vuole ancora una volta mettere il suo marchio sulla partita. Dopo avere deciso il difficile match con il Cagliari, l’ex Verona andrà in gol anche contro il Porto, siglando così il suo secondo gol stagionale in Europa League, il quinto considerando anche quelli in campionato. Numeri che non saranno ignorati dal ct della nazionale Spalletti.

Scommessa 2; segna Mattia Zaccagni: 4,00 con Sisal

Il Porto non è squadra da sottovalutare

Il Porto è squadra ricca di talenti: tra i pali c'è il nazionale lusitano Diogo Costa, in attacco il forte Samu Aghehowa, supportato da Galeno (per lungo tempo nel mirino della Juventus), dall'altro esterno offensivo Pepe e dal trequartista Ivan Jaime. A centrocampo tutto passa per i piedi di Varela, mentre in difesa la meteora juventina Djalò sembra avere ritrovato la forma dei tempi migliori. Alla luce di tutti questi elementi, secondo il nostro pronostico Lazio - Porto è gara che gli ospiti riusciranno a vincere.

Scommessa 3; vince Porto: 2,75 con William Hill