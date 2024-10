In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio-Nizza, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Nizza, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Baroni e quella allenata da Franck Haise.

La partita, valevole per la seconda giornata della fase campionato dell’Europa League, si disputerà giovedì 3 ottobre alle 18:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Lazio - Nizza

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lazio - Nizza bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 2-0 Lazio 8.00 8.75 8.00 Parziale/Finale Pareggio/Lazio 4.50 4.60 5.00 Vittoria Nizza 4.50 4.25 4.40

Come scommettere su Lazio – Nizza: analisi match e pronostici

La Lazio vuole il secondo successo in questa edizione dell’Europa League, per puntare sempre di più alla top 8 e al relativo pass per gli ottavi di finale. I biancocelesti devono però vedersela con un’altra big della competizione: parliamo del Nizza, reduce invece dal pareggio interno con la Real Sociedad e protagonista di un avvio altalenante in Ligue 1.

Dal canto suo, la Lazio sembra avere trovato la chiave di volta, come testimoniano l'importante vittoria in casa del Torino e il misero punto che la distanzia dalla zona Champions League.

Probabili formazioni Lazio vs Nizza

Per i pronostici Lazio – Nizza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Lazio (4-2-3-1) : Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos. Allenatore: Baroni

: Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Castellanos. Allenatore: Baroni Nizza (3-4-3): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Louchet, Abdi; Boga, Moukoko, Guessand. Allenatore: Haise

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Nizza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Lazio può prendere il largo: sarà vittoria in scioltezza?

I biancocelesti di Baroni dovrebbero presentarsi con una formazione decisamente diversa da quella vista in queste prime uscite, come certifica la probabile presenza dal primo minuto dei vari Vecino, Tchaouna e Pedro. Nonostante questo, Romagnoli e compagni appaiono decisamente favoriti: secondo il nostro pronostico Lazio - Nizza si chiuderà con un netto 2-0 per i padroni di casa.

Scommessa 1; risultato esatto 2-0 Lazio: 8,00 con bet365

Il Nizza è squadra organizzata, ma la Lazio ne uscirà vincitrice

Non sarà tra le prime della classe (sono otto i punti di distanza da PSG e Monaco), ma il Nizza è squadra organizzata e da non sottovalutare. I francesi non hanno subito nemmeno un gol nelle ultime due gare di campionato: per Castellanos e compagni, almeno all’inizio sarà difficile sfondare. Secondo la nostra previsione, però, la Lazio dovrebbe riuscire ad andare in vantaggio nella ripresa, andando poi a conquistare tre punti fondamentali.

Scommessa 2; parziale/finale pareggio/Lazio: 4,60 con Sisal

I francesi possono fare la sgambetto

Il Nizza è organizzato in difesa e non deve essere sottovalutato in attacco. In questo senso, basti pensare al recente (e clamoroso) 8-0 ai danni del St. Etienne. Considerando anche il precedente 1-4 in casa dell'Angers (doppietta di Guessand), quella rossonera è compagine che quando vince prende il largo grazie alle giocate dei vari Boga (ex Sassuolo) e Moukoko. Così, secondo i nostri pronostici, Lazio - Nizza può terminare con il successo della squadra ospite.

Scommessa 3; vittoria Nizza: 4,40 con William Hill