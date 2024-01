In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio – Napoli, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 28 gennaio ore 18.00

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul posticipo del pomeriggio allo stadio Olimpico di Roma.

Dopo 2 buone partite a Riad, dove si è dovuto soltanto inchinare all’Inter in finale di Supercoppa italiana, il Napoli è chiamato ad una difficile trasferta all’Olimpico contro i biancocelesti dell’ex di turno Maurizio Sarri.

I nostri pronostici Lazio – Napoli

Il nostro pronostico Lazio - Napoli bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.25 2.20 2.20 Risultato esatto 1-2 Napoli 12.00 12.50 11.00 Giacomo Raspadori marcatore dell’incontro 4.50 4.00 4.20

Come scommettere su Lazio – Napoli: analisi match e pronostici

Il Napoli nono in classifica affronta la Lazio sesta, con un successo i partenopei potrebbero compiere un importante balzo in classifica, considerando anche che hanno una gara da recuperare.

Probabili formazioni Lazio - Napoli

Per i pronostici Lazio – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All: Sarri.

Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All: Sarri. NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Lindstrøm. All. Mazzarri

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due difese ballerine

Con rispettivamente 20 e 25 gol subìti, le difese di Lazio e Napoli rientrano nel gruppo delle peggiori retroguardie delle squadre che occupano i primi 10 posti in classifica. Maurizio Sarri e Walter Mazzarri non saranno sicuramente soddisfatti di questo primato, e i pronostici Lazio – Napoli, proprio in virtù di questi numeri, prevedono la possibilità di assistere ad un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,25 con bet365

Ripartire da Riad

Il Napoli visto in Arabia Saudita è sembrato a tutti un’altra squadra rispetto alla formazione vista in Serie A nel girone d’andata. Gli azzurri hanno dato l’impressione di aver finalmente ritrovato se stessi. La vittoria netta in semifinale contro la Fiorentina e la buona prova nella finale persa contro l’Inter hanno ridato coraggio ai tifosi che si aspettano un girone di ritorno all’altezza delle loro aspettative.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Napoli: 12,50 con Sisal

Il momento di Raspadori

Con Osimhen impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, e Giovanni Simeone squalificato per l’espulsione rimediata in Supercoppa italiana contro l’Inter, allo stadio Olimpico il peso dell’attacco dei campioni d’Italia sarà tutto sulle spalle di Jack Raspadori. Protagonista finora di un campionato opaco e al di sotto delle sue aspettative, il numero 81 del Napoli contro la Lazio avrà l’occasione di dimostrare tutto il suo lavoro, e i pronostici Lazio – Napoli lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Giacomo Raspadori marcatore nell’incontro: 4,20 con William Hill