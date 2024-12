Pronostici Lazio – Napoli e informazioni utili per scommettere: match equilibrato nel segno di un ampio turn over

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio-Napoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio-Napoli, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Baroni e quella guidata da Antonio Conte.

La partita, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà alle 21:00 di giovedì 5 dicembre allo stadio Olimpico di Roma.

I nostri pronostici Lazio - Napoli

Il nostro pronostico Lazio - Napoli bet365 Sisal William Hill Pareggio 3.25 3.20 3.10 Risultato esatto 2-1 Napoli 11.00 11.00 9.50 Vittoria Lazio 2.40 2.50 2.45

Come scommettere su Lazio – Napoli: analisi match e pronostici

Sembra una finalissima e, invece, parliamo appena di una sfida che mette in palio l’accesso ai quarti di finale. Il big match della settimana di Coppa Italia si gioca all’Olimpico e mette a confronto una Lazio con il dente avvelenato dopo la sconfitta di Parma e un Napoli che vuole chiudere la stagione con altri due trofei nazionali in bacheca (campionato e coppa, per l’appunto).

Le due squadre si affrontano per la prima volta in questa stagione: l'anno scorso, sempre all'Olimpico, un pareggio a reti bianche avaro di emozioni. Per gli amanti delle statistiche, la Lazio non vince a Roma contro il Napoli dal lontano dicembre 2020 e cioè dal 2-0 nel segno dei gol dei mitici Immobile e Luis Alberto. Da allora, da segnalare i due successi campani con Luciano Spalletti in panchina.

Probabili formazioni Lazio vs Napoli

Per i pronostici Lazio – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Patric, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. Allenatore: Baroni

Mandas; Marusic, Gigot, Patric, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. Allenatore: Baroni NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, McTominay; Raspadori, Simeone, Neres. Allenatore: Conte

Confrontare le quote vincente della partita Lazio - Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Occhio al campionato: tra “riserve” ed equilibrio, si andrà ai rigori

Lazio e Napoli vivono un momento delicato in campionato. I biancocelesti devono dimenticare la sconfitta di Parma e tornare a correre in ottica Champions. I partenopei di Antonio Conte stanno viaggiando ad altissima velocità ma non possono rallentare: il primo posto è in bilico, considerando il pressing asfissiante di Inter e Atalanta. Non sorprende, così, che i due tecnici siano intenzionati a dare spazio a tante seconde linee: prevediamo, per questo, grandissimo equilibrio. Secondo il nostro pronostico Lazio - Napoli è gara destinata a chiudersi con un pareggio al termine dei tempi regolamentari. Tutto si deciderà con i calci di rigore.

Scommessa 1; pareggio: 3,25 con bet365

Il Napoli riuscirà ad imporsi con McTominay e Simeone

I bookmakers danno il Napoli leggermente sfavorito, prevedendo il massiccio turnover di Antonio Conte. Tutto vero, ma il tecnico ex Juventus dovrebbe comunque schierare un giocatore dominante come McTominay e attaccanti in cerca di visibilità come Raspadori e David Neres. La nostra previsione, così, è che i partenopei riusciranno a passare il turno nell’arco dei novanta minuti: all’Olimpico finirà 2-1 per il Napoli.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Napoli: 11,00 con Sisal

Lazio, centrocampo titolare e un attacco che fa comunque paura: sarà vittoria

La Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali della Lazio: i biancocelesti stanno facendo bene in campionato (il K.O. di Parma potrebbe essere il classico incidente di percorso) e ancora meglio in Europa League: la coppa nazionale, così, potrebbe rappresentare la classica ciliegina sulla torta.

In ottica formazioni, da segnalare l’impiego di Marusic al posto di Lazzari, gli straordinari dei centrocampisti Rovella e Guendouzi e un attacco nel segno di Noslin e di una trequarti di assoluto spessore composta da Dia, Pedro e Tchaouna. Elementi di qualità: per questo, secondo il nostro pronostico Lazio-Napoli si chiuderà con il successo (magari sofferto) dei padroni di casa.

Scommessa 3; vittoria Lazio: 2,45 con William Hill