In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Lazio - Monza degli esperti con confronto quote e consigli per scommettere online.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio - Monza confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quinta giornata di Serie A.

Si giocherà il 23 settembre alle ore 20:45, all’Olimpico di Roma, la sfida tra Lazio e Monza. Padroni di casa in cerca di conferme in campionato. Il pareggio contro l’Atletico Madrid in Champions League grazie alla rete del portiere Provedel ha mostrato luci ed ombre nella squadra di Maurizio Sarri, le stesse mostrate in questo inizio di campionato, caratterizzato dalla convincente vittoria contro il Napoli e dalla inaspettata sconfitta la domenica successiva contro la Juve.

Discorso analogo per il Monza. La squadra allenata da Palladino ha fin qui conquistato quattro punti, ma il pareggio contro il Lecce ha lasciato l’amaro in bocca. Palladino costretto anche a fare a meno dello squalificato Baschirotto, espulso nella gara contro i salentini.

I nostri pronostici Lazio - Monza

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Lazio - Monza pronostico bet365 Sisal William Hill Over 3.5 3.70 3.10 4.60 Ciro Immobile marcatore nell’incontro 2.20 2.40 2.60 Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.87 2.40 2.80

Per approfondire i pronostici Lazio - Monza, quote e mercati di scommessa, si possono visitare i siti scommesse online ufficiali degli operatori. Per conoscere più concessionari di gioco disponibili in Italia è possibile

consultare la nostra guida ai nuovi siti scommesse ADM

visitare la nostra pagina dedicata al codice promozionale William Hill e alle offerte di benvenuto dell'operatore.

Probabili formazioni Lazio - Monza

Conoscere i moduli e le formazioni che si sfideranno nella quinta di campionato è fondamentale per i nostri pronostici Lazio - Monza. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della quinta giornata di Serie A:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino

Confrontare le quote vincente della partita Lazio - Monza permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Immobile a caccia di gol

Il perno dell’attacco di Sarri ancora deve iniziare a segnare con continuità. Anche per questo scommettere sul gol dell’attaccante partenopeo può essere una buona soluzione. Difficile, infatti, che Immobile resti a digiuno per due gare consecutive. E le quote marcatori Lazio - Monza lo danno per favorito.

Scommessa 1: Ciro Immobile marcatore dell’incontro: 2.20 con bet365

Gara che promette gol

Attacchi prolifici, difese non troppo blindate. Filosofie di gioco simili, quelle di Sarri e Palladino. Si difende attaccando. Ed allora occhio al numero complessivo di gol, che potrebbe schizzare in alto. I pronostici Lazio - Monza dei nostri esperti vedono molte reti messe a segno per questo match.

Scommessa 2; over 3,5: 3,10 con Sisal

La difesa degli scaligeri

Squadra cinica, la Lazio. Che riesce a capitalizzare ogni singola occasione che crea. Ed i pronostici Lazio - Monza lo confermano. Unico passo falso contro l’Atletico Madrid, ma anche in quella occasione solo la sfortuna ha impedito ai biancocelesti di segnare già nel primo tempo. Con la spinta dell’Olimpico, l’assalto alla porta difesa da Sorrentino sarà immediato.

Scommessa 3: vantaggio Lazio alla fine del 1° tempo: 2,80 con William Hill