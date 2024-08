In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio – Milan, le quote dei bookmakers e l’analisi della sfida.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match valido per la terza giornata di Serie A, in programma sabato 31 agosto alle 20:45 all’Olimpico. Nelle 81 gare disputate all’Olimpico tra le due squadre la Lazio ha conquistato 21 vittorie, mentre il Milan ha vinto in ventiquattro occasioni. Completano il quadro i 36 pareggi.

I nostri pronostici Lazio - Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lazio - Milan bet365 Betsson William Hill Pareggio al termine del primo tempo 2.20 2.15 2.10 Christian Pulisic marcatore dell’incontro 4.33 4.50 3.80 Risultato esatto 1-1 6.50 6.60 6.00

Come scommettere su Lazio – Milan: analisi match e pronostici

Entrambe le squadre sono ripartite con un nuovo allenatore e in queste prime due uscite sia i biancocelesti che i rossoneri hanno riscontrato non poche difficoltà. La Lazio è reduce dalla sconfitta subita sul campo dell’Udinese, che ha battuto la squadra di Marco Baroni per 2-1. Il Milan è stato sconfitto con lo stesso risultato dal Parma al Tardini. Entrambe le squadre sono dunque chiamate al riscatto.

Probabili formazioni Lazio vs Milan

Per i pronostici Lazio – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Baroni.

Provedel; Lazzari, Patric, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Baroni. MILAN (4-2-3-1): Maignan; CalabriA, Tomori, Pavlović, Theo Hernández; Loftus-Cheek, Reijnders; Saelemaekers, Pulisic, Leao; Jovia. Allenatore: Fonseca.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Sfida ad alta tensione

Un punto in due partite per il Milan con Paulo Fonseca chiamato subito a trovare le soluzioni giuste per non compromettere l’avvio di stagione. I rossoneri devono rimettersi subito in carreggiata e non possono permettersi di perdere la sfida contro la Lazio. La squadra di Baroni deve ritrovare certezze dopo il ko di Udine. Insomma, quella dell’Olimpico potrebbe essere una partita ad alta tensione, che potrebbe tradursi in un primo tempo con poche emozioni.

Scommessa 1; pareggio al termine del primo tempo: 2,20 con bet365

Pulisic mette la Lazio nel mirino

L'esterno offensivo americano è andato in rete nella sfida contro il Parma, ma il goal di Christian Pulisic al Tardini non è bastato ai rossoneri per conquistare un risultato positivo. L’ex Chelsea è reduce da una stagione molto positiva, 15 gol e 11 assist per lo statunitense nella sua prima annata in rossonero, e punta a confermarsi. Secondo i pronostici Lazio - Milan, Pulisic ha buone chance di timbrare il cartellino all’Olimpico.

Scommessa 2; Christian Pulisic marcatore dell’incontro: 4,50 con betsson

Match da non sbagliare per entrambe

La posta in palio è molto alta sia per Baroni che per Fonseca. Siamo solo a inizio stagione, ma dopo questa giornata ci sarà la sosta e chi perde dovrà gestire i malumori delle rispettive piazze per due lunghe settimane. Per questo motivo secondo gli esperti ed i pronostici Lazio - Milan la sfida dell’Olimpico potrebbe finire in parità.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 6,00 con William Hill