Pronostici Lazio – Ludogorets e informazioni utili per scommettere: biancocelesti strafavoriti, c’è da difendere il primato

I nostri pronostici Lazio-Ludogorets

Il nostro pronostico Lazio - Ludogorets bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Lazio 7.00 6.75 7.00 Over 4,5 4.00 3.75 3.75 Doppia chance X2 4.33 4.25 4.60

Come scommettere su Lazio – Ludogorets: analisi match e pronostici

La Lazio non ha nessuna intenzione di fermarsi sul più bello. In piena lotta Scudetto in Serie A, i biancocelesti vogliono confermarsi squadra top anche in Europa League. L'obiettivo è blindare il primo posto in classifica e la conseguente qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione. Come al solito il tecnico Baroni dovrebbe proporre un importante turn over in vista dell’impegno europeo, a dimostrazione della profondità di una rosa ricca di alternative soprattutto nel reparto avanzato.

Tutt'altra musica (e qualità) per il Ludogorets, primo nel campionato bulgaro ma capace di conquistare un solo punto in quattro gare di Europa League. Non sorprende, così, che le aquile di Razgrad non abbiano i favori dei pronostici: parliamo di una squadra da non sottovalutare, certo, ma che non può impensierire una Lazio che sta facendo benissimo in questa prima parte di stagione.

Probabili formazioni Lazio vs Ludogorets

Per i pronostici Lazio – Ludogorets occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Gila, Lu. Pellegrini; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Delle-Bashiru, Pedro; Dia. Allenatore: Baroni

Mandas; Marusic, Patric, Gila, Lu. Pellegrini; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Delle-Bashiru, Pedro; Dia. Allenatore: Baroni LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Son, Almeida, Verdon, Witry; Duarte, Rwan Seco, Yordanov; Rick, Duah, Erick Marcus. Allenatore: Jovicevic

Lazio, ancora un successo per blindare la qualificazione. Finirà 3-0

I biancocelesti sono nettamente più forti, poco da dire. Baroni dovrebbe dare spazio all’eterno Pedro e all’ex Salernitana Dia, che torna ad agire in posizione di centravanti. Grandi potenzialità offensive per i padroni di casa (da non dimenticare gli inserimenti di Guendouzi): per questo, secondo i nostri pronostici Lazio-Ludogorets si chiuderà con un netto 3-0 dei biancocelesti.

Scommessa 1; Risultato esatto 3-0 Lazio: 7,00 con bet365

Gara ricca di gol all’Olimpico

Il potenziale offensivo della Lazio è notevole, dall'altro lato il Ludogorets è squadra che ha registrato un clean sheet solo contro il Viktoria Plzen (subendo sempre 2 gol contro Slavia Praga, Anderlecht e Athletic Bilbao). Secondo la nostra previsione, così, la gara dell'Olimpico sarà nel segno di almeno cinque gol totali.

Scommessa 2; Over 4,5: 3,75 con Sisal

Occhio alle sorprese: i bulgari non vanno sottovalutati

Il Ludogorets non è squadra da prendere sottogamba. Parliamo di una compagine abituata ai palcoscenici europei e che può fare leva sul solito gruppo di talenti stranieri: dai brasiliani Rick ed Erick Marcus, passando per il centravanti svizzero Kwadwo Duah. Occhio alle soprese: secondo il nostro pronostico Lazio-Ludogorets potrebbe chiudersi sul pari o addirittura con una vittoria della compagine bulgara.

Scommessa 3; doppia chance: 4,60 con William Hill