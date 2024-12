Pronostici Lazio – Inter e informazioni utili per scommettere: sfida Scudetto da non perdere. I biancocelesti sognano un’altra impresa

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio-Inter, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio-Inter, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Baroni e quella guidata da Simone Inzaghi.

La partita, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di lunedì 16 dicembre allo stadio Olimpico.

I nostri pronostici Lazio - Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lazio - Inter bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-2 13.00 14.00 13.00 Vittoria Lazio 3.50 3.60 3.50 Lautaro Martinez segna 2 o più gol 11.00 10.50 11.00

Altre quote e pronostici Lazio - Inter sono disponibili sui portali ufficiali dei bookmakers.

Come scommettere su Lazio – Inter: analisi match e pronostici

La Lazio vuole continuare a cullare il sogno Scudetto. Dopo avere superato l’ex capolista Napoli, i biancocelesti vogliono mettere fine anche al filotto di risultati positivi dell’Inter campione d’Italia. Una missione complicata ma non impossibile per gli uomini di Marco Baroni, tra le sorprese anche di Europa League, come certifica il primo posto in coabitazione con il forte Athletic Bilbao.

Dal canto suo, l’Inter deve mettersi alle spalle la sconfitta (meritata) contro il Bayer Leverkusen. L’1-0 in terra teutonica potrebbe assumere le dimensioni del classico incidente di percorso: oltretutto, non parliamo solo della squadra che ha lo Scudetto cucito sul petto, ma anche di uno degli organici più completi di tutto il panorama europeo. In più, a parlare sono i 9 risultati utili consecutivi inanellati in campionato: fin qui solo una sconfitta nel derby, meglio ha fatto solo una Juventus affetta da "pareggite".

Probabili formazioni Lazio vs Inter

Per i pronostici Lazio – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Gigot, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Baroni

Provedel; Lazzari, Gila, Gigot, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Baroni INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, M. Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio - Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lazio-Inter sarà sfida ricca di emozione

Sarà una sfida Scudetto nel segno dello spettacolo e dei gol. La Lazio, reduce dal netto 3-1 ai danni dell’Ajax, vuole confermarsi la grande sorpresa di questo avvio di stagione. Senza lo squalificato Castellanos, Mister Baroni si affida allo scatenato Noslin, con Isaksen (suo il gol contro il Napoli) e Zaccagni pronti ad inventare. Nell’Inter gli osservati speciali sono i soliti Dimarco e Marcus Thuram, giocatori che farebbero comodo a qualsiasi big del panorama internazionale. Secondo il nostro pronostico, Lazio-Inter si chiuderà con uno spettacolare 2-2.

Scommessa 1; risultato esatto 2-2: 13,00 con bet365

Lazio, ancora un successo con una big

I bookmakers la danno (ancora una volta) decisamente sfavorita, ma la Lazio vuole il secondo colpaccio consecutivo in ottica Scudetto. Dopo il successo con il Napoli, i biancocelesti vogliono mostrare al mondo del pallone tutte le loro qualità: attenzione anche agli uomini che subentreranno dalla panchina, con l’eterno Pedro pronto a lasciare il segno dopo il gol meraviglioso realizzato in quel di Amsterdam. A centrocampo si rivede Rovella, mentre in difesa c’è la stella Nuno Tavares. Elementi di qualità e, allora, secondo il nostro pronostico Lazio-Inter finirà con un successo della squadra di casa.

Scommessa 2; vittoria Lazio: 3,60 con Sisal

Lautaro Martinez prende per mano la squadra

Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente l’argentino Lautaro Martinez. Il campione del mondo e del Sud America vuole lasciare il segno: secondo la nostra previsione, il Toro realizzerà almeno due gol allo stadio Olimpico. Per mettere in chiaro che i campioni d’Italia non hanno alcuna intenzione di abdicare.

Scommessa 3; Pareggio: 5,00 con William Hill