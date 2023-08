Guida ai pronostici Lazio - Genoa con confronto quote e consigli utili per scommettere sul secondo appuntamento del Campionato di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno esaminato la seconda giornata del Campionato di Serie A per offrire le migliori quotazioni, consigli per scommettere e pronostici Lazio - Genoa.

Si giocherà domenica 27 agosto alle ore 20.45 all’Olimpico di Roma il match tra Lazio e Genoa. Entrambe le formazioni hanno cominciato in maniera pessima il loro Campionato. I biancocelesti hanno perso 2 a 1 a Lecce dopo esser passati in vantaggio con il solito Ciro Immobile mentre i rossoblu hanno subìto un sonoro 4 a 1 in casa ad opera della Fiorentina.

C’è voglia di riscatto quindi da parte di entrambe le formazioni con la Lazio favorita all’esordio stagionale allo Stadio Olimpico. I grifoni di Alberto Gilardino, dopo la batosta subìta dai viola, devono dimostrare di meritarsi il ritorno in Serie A.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

GENOA (3-5-2): Martinez; Biraschi, De Winter, Dragusin; Hefti, Strootman, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui.

I nostri pronostici Lazio – Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

I nostri pronostici Lazio - Genoa bet365 Sisal William Hill Primo marcatore Felipe Anderson 7.50 7.25 6.00 Mateo Retegui in gol nei 90’ 4.50 4.50 4.80 Risultato esatto 2-0 6.50 7.50 6.50

Dopo la batosta di Lecce, la Lazio deve rialzarsi. E con ogni probabilità lo farà contro il Genoa. Per scommettere sul match alcuni bookmaker online mettono a disposizione promozioni dedicate alla Serie A. Nella nostra guida è possibile prendere visione di alcuni dei migliori bonus scommesse e come selezionare quelli convenienti. È disponibile un codice promozionale Sisal da utilizzare in fase di registrazione dai nuovi clienti di cui si può saperne di più nella nostra pagina dedicata.

L’insostituibile 7

Dopo aver faticato ad inserirsi nel West Ham e nel Porto, il brasiliano Felipe Anderson è diventato un punto di riferimento per Maurizio Sarri. In attesa di un rinnovo contrattuale che tarda ad arrivare, il numero 7 ha dimostrato in questi anni di ben valere i soldi spesi per riacquistarlo dal West Ham a cui era stato ceduto nel 2018. Insostituibile per l’allenatore toscano, Anderson, da quando ha fatto ritorno alla Lazio, è stato schierato in tutte e 98 le partite disputate.

Scommessa 1: primo marcatore Felipe Anderson: 7,50 con bet365

L’attesa dell’azzurro

Si aspettavano il primo gol in Campionato dell’italoargentino i tifosi del grifone che hanno riempito il Marassi per la sfida contro la Fiorentina. Il gol della bandiera invece è arrivato da Davide Biraschi, un difensore. Il numero 19 del Genoa è stato lasciato troppo solo in avanti e ha rimediato anche un cartellino giallo per un’entrataccia su Milenkovic. Avrà modo di rifarsi contro la Lazio, anche se la retroguardia biancoceleste non gli renderà certamente la vita facile.

Scommessa 2: Mateo Retegui in gol nei 90’: 4,50 con Sisal

La solidità dei biancocelesti

La Lazio è imbattuta da ben 37 gare casalinghe in Serie A contro avversarie neopromosse.

In 15 di queste gare ha segnato almeno 3 gol. Inoltre ha vinto ben sei delle ultime sette partite in casa giocate contro il Genoa in Serie A, segnando una media di 3 gol a partita. Tutti numeri che fanno ben sperare i tifosi biancocelesti, che vogliono dimenticare in fretta l’amara sconfitta contro il Lecce e che si aspettano una prova convincente da parte di una squadra che l’anno scorso è riuscita ad arrivare seconda in Campionato dietro al sorprendente Napoli di Luciano Spalletti.

Scommessa 3: risultato esatto 2-0: 6,50 con William Hill