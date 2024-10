In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio-Genoa, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Genoa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Baroni e quella guidata da Alberto Gilardino.

La partita, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 27 ottobre allo stadio Olimpico di Roma.

I nostri pronostici Lazio - Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lazio - Genoa bet365 Sisal William Hill Segna Mattia Zaccagni 4.00 3.25 3.10 Vittoria Genoa 6.25 6.50 6.00 Primo tempo/Finale Pareggio/Lazio 4.33 4.25 4.50

Come scommettere su Lazio – Genoa: analisi match e pronostici

La Lazio vuole rilanciarsi in ottica quarto posto. Dopo la bella vittoria in Europa League contro il Twente, la squadra di Marco Baroni vuole tornare al successo anche in campionato. Da archiviare, così, la sconfitta al cospetto della Juventus, pesantemente condizionata dall'espulsione di Romagnoli. In ottica formazioni, il tecnico ex Verona dà fiducia a Patric in difesa, mentre in attacco si torna all'accoppiata nel segno di Castellanos e Dia (rispettivamente in posizione di centravanti e rifinitore).

Situazione decisamente più difficile per il Genoa, che deve lottare per l’obiettivo salvezza ma deve fare i conti con un numero incredibile di defezioni.

Probabili formazioni Lazio vs Genoa

Per i pronostici Lazio – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Gila, Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Zaccagni, Dia, Isaksen; Castellanos. Allenatore: Baroni.

Provedel, Marusic, Gila, Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Zaccagni, Dia, Isaksen; Castellanos. Allenatore: Baroni. GENOA (4-4-1-1): Leali, Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Martin; Zanoli, Bohinen, Frendrup, Thorsby; Miretti; Pinamonti. Allenatore: Gilardino.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Zaccagni vuole tornare protagonista

Il capitano Mattia Zaccagni vuole il quarto gol stagionale dopo quelli realizzati contro Venezia, Nizza ed Empoli: dopo due reti su rigore e quello di testa contro i toscani, il trequartista della Nazionale insegue la prima rete stagionale di piede. Al di là di quelle che saranno le modalità, secondo i nostri pronostici Lazio-Genoa sarà nel segno di (almeno) un gol di capitan Zaccagni.

Scommessa 1; segna Mattia Zaccagni: 4,00 con bet365

Genoa in piena emergenza, ma l’impresa non è impossibile

Stagione veramente difficile per il Genoa, ancora alle prese con un’infermeria che definire affollata è dire poco. Tante assenze soprattutto dal centrocampo in su, come certificano gli infortuni di Malinovskyi, Vitinha, Ekuban e Messias. Non a caso, si continua a parlare dell'ingaggio di Mario Balotelli. Nonostante le tante defezioni, il Genoa può fare affidamento comunque su giocatori di talento come Miretti e Pinamonti: secondo le nostre previsioni, i liguri possono anche puntare ad un successo preziosissimo in chiave salvezza.

Scommessa 2; Vittoria Genoa: 6,50 con Sisal

Non sarà facile, ma la Lazio saprà imporre la sua superiorità

Il Genoa si chiuderà in difesa e per la Lazio sarà difficile sfondare il muro eretto da Mister Gilardino. Alla lunga, però, uscirà fuori la superiorità biancoceleste: per questo, secondo i nostri pronostici Lazio - Genoa è gara che alla fine vedrà imporsi i padroni di casa. Il primo tempo, però, si chiuderà sul pari.

Scommessa 3; primo tempo/finale Pareggio/Lazio: 4,50 con William Hill