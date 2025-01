Pronostici Lazio – Fiorentina e informazioni utili per scommettere: biancocelesti favoriti contro i toscani in grande difficoltà

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio-Fiorentina, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio - Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Baroni e quella guidata da Raffaele Palladino.

La partita, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di venerdì 26 gennaio allo Stadio Olimpico.

I nostri pronostici Lazio - Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Lazio - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Pareggio 3.50 3.40 3.40 Risultato esatto 2-1 Lazio 9.00 9.00 8.50 Moise Kean segna il primo gol 8.00 5.50 7.50

Come scommettere su Lazio – Fiorentina: analisi match e pronostici

Due squadre che si giocano tantissimo in ottica europea. La Lazio, quarta in classifica e capolista indiscussa del maxi girone di Europa League, vuole confermarsi tra le squadre più in forma del momento, ma deve tornare a fare punti all’Olimpico. Il successo davanti al pubblico amico, per quanto riguarda il campionato, manca addirittura dal 24 novembre scorso, dal 3-0 inflitto al Bologna di Vincenzo Italiano.

Se la Lazio si è fatta comunque apprezzare in trasferta, e non a caso si ritrova al quarto posto, la Fiorentina invece viene da un momento di crisi per certi versi clamoroso. I viola hanno raccolto appena due punti nelle ultime sei gare di Serie A, un dato in netta controtendenza rispetto alla prima parte di stagione vissuta a un passo dalla vetta della classifica.

Probabili formazioni Lazio vs Fiorentina

Per i pronostici Lazio – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccani; Castellanos. Allenatore: Baroni

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccani; Castellanos. Allenatore: Baroni FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. Allenatore: Palladino.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio - Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un pareggio che piace solo alle dirette inseguitrici

Lazio e Fiorentina raccoglieranno un punto che servirà a poco: un risultato che farà felici solo le dirette inseguitrici per il quarto posto, Juve e Bologna su tutte. I biancocelesti continueranno il loro momento no all’Olimpico: questo, ovviamente, se si pensa al campionato (parla chiaro il recente 3-1 in EL, contro la Real Sociedad).

Per gli ospiti, invece, un brodino che potrebbe dare fiducia in vista dei prossimi impegni. Così, secondo il nostro pronostico Lazio-Fiorentina si chiuderà in pareggio.

Scommessa 1: pareggio: 3,50 con bet365

La Lazio torna a vincere all’Olimpico: che sprint per la Champions!

Nonostante le assenze importanti di Nuno Tavares, Vecino e Lazzari, la Lazio è squadra al momento nettamente superiore. In attacco i riflettori sono puntati su Castellanos e il rientrante Zaccagni, con Pedro e Noslin pronti a subentrare nella ripresa. In difesa occhio a Luca Pellegrini: per lui un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Secondo la nostra previsione, la gara dell'Olimpico sarà comunque combattuta: 2-1 il risultato finale.

Scommessa 2: Risultato esatto Lazio 2-1: 9,00 con Sisal

La Fiorentina è in difficoltà, ma Kean è una sentenza

Anche in questo evidente momento di flessione, la Fiorentina può sempre fare affidamento su un Moise Kean in grandissima forma. L’ex juventino ha già realizzato 16 gol in stagione, già due in più di quelli realizzati nell'ultimo triennio con la Juventus. Dato per certi versi incredibile. L'ex bianconero sarà supportato da Gudmundsson e Colpani, due giocatori che - al contrario - fin qui non hanno proprio convinto. Secondo il nostro pronostico Lazio-Fiorentina sarà aperta proprio da un gol di Moise Kean.

Scommessa 3; Moise Kean primo marcatore: 7,50 con William Hill