In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Lazio - Fiorentina con consigli utili per scommettere sul match: probabili formazioni e quote.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Fiorentina confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

Archiviati i rispettivi impegni europei, Lazio e Fiorentina si scontrano lunedì 30 ottobre allo stadio Olimpico nel decimo turno di serie A.

I biancocelesti, reduci dalla brutta sconfitta contro il Feyenoord in Champions, vanno a caccia della terza vittoria casalinga consecutiva in campionato. Nelle prime nove giornate la squadra di Maurizio Sarri ha raccolto 13 punti: 10 di questi sono arrivati nelle ultime cinque partite, segno che i biancocelesti sono in netta ripresa dopo un avvio di campionato zoppicante.

Dall’altra parte del campo la Fiorentina è reduce dall’inaspettato ko interno nel derby toscano contro l’Empoli. La squadra di Vincenzo Italiano, che al momento si trova al quarto posto della classifica insieme alla Juventus con 17 punti, proverà a sfatare il tabù Olimpico dove non batte i biancocelesti dal 2016. La Fiorentina non ha vinto infatti nessuna delle ultime sette trasferte di Serie A contro la Lazio (2 pareggi e 5 sconfitte).

I nostri pronostici Lazio - Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Lazio - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.87 2.85 2.75 Felipe Anderson marcatore nell’incontro 4.50 4.50 4.00 Risultato esatto 0-0 10.00 10.00 9.50

Per ulteriori pronostici Lazio - Fiorentina, quote e mercati di scommessa consigliamo di visitare le pagine ufficiali degli operatori. Inoltre maggiori info sulle scommesse sportive online possono essere trovati su

la nostra guida ai migliori bonus scommesse online di benvenuto

la nostra pagina dedicata al codice promo Eurobet, offerte per i nuovi utenti e tanto altro.

Probabili formazioni Lazio – Fiorentina

Per dei pronostici Lazio - Fiorentina vincenti, occorre analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Lazio per la conferma in campionato

La Lazio ha mostrato segnali di ripresa nelle ultime uscite e il passo falso in terra olandese rischia di compromettere la crescita della squadra: al tecnico biancoceleste il compito di evitarlo, anche se contro i viola non sarà gara semplice. Indubbiamente, però, i laziali sono i favoriti dalle quote e pronostici Lazio - Fiorentina.

Scommessa 1; Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,87 con bet365

L’unica certezza di Sarri

Dopo aver firmato una delle due reti nel successo contro il Sassuolo, contro il Feyenoord il brasiliano è stato protagonista di una prestazione al di sotto delle aspettative. Contro la Fiorentina vorrà sicuramente dimostrare che quella contro gli olandesi è stata soltanto una serata no. Anderson è tra i favoriti dalle quote marcatore Lazio - Fiorentina.

Scommessa 2; Felipe Anderson marcatore nell’incontro: 4,50 con Sisal

Un buon pareggio per Inzaghi

A pari punti con il Napoli campione d’Italia, la Fiorentina fino alla sconfitta interna nel derby tutto toscano contro l’Empoli sembrava dover fare sfaceli. Il 2 a 0 subìto dalla squadra di Andreazzoli ha decisamente ridimensionato i gigliati, che comunque cercheranno di portare a casa un risultato utile dall’Olimpico. Non si può escludere un pareggio dai nostri pronostici Lazio - Fiorentina.

Scommessa 3; risultato esatto 0-0: 9,50 con William Hill