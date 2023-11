In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Lazio - Feyenoord con confronto quote dei bookmaker online e consigli utili per scommettere.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Feyenoord confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il quarto turno di Uefa Champions League

Si giocherà alle 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma, la partita tra Lazio e Feyenoord, quarto match del gruppo E della Champions League. Lazio a caccia di un risultato utile dopo il 3 a 1 subìto in Olanda nell’ultimo turno di Champions.

Maurizio Sarri contro gli olandesi proporrà il solito 4-3-3. In porta Provedel, protetto dalla difesa a quattro che dovrebbe vedere titolari da destra a sinistra Hysaj, Casale, Romagnoli e Marusic; a centrocampo Vecino, Rovella e Luis Alberto a comporre la mediana. In attacco Felipe Anderson ala destra, Immobile come centravanti e Zaccagni a sinistra.

Arne Slot, l’allenatore del Feyenoord, sceglierà un modulo speculare a quello dell’allenatore toscano. In porta Bijlow; davanti a lui, ecco la difesa a quattro composta da Nieuwkoop, Geertruida, Hankco e Hartman; a centrocampo Wieffer, Timber e Zerrouki mentre in avanti spazio a Stengs, Giménez e Igor Paixao.

I nostri pronostici Lazio – Feyenoord

I nostri pronostici Lazio - Feyenoord bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-1 6.50 6.75 6.00 Felipe Anderson marcatore nell’incontro 4.50 4.50 3.60 Pareggio alla fine del 1°tempo 2.30 2.20 2.20

Probabili formazioni Lazio – Feyenoord

Ai fini di elaborare pronostici Lazio - Feyenoord accurati, è importante esaminare le probabili formazioni del match. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Giménez, Igor Paixao. All. Slot.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Feyenoord permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il pensiero del derby può distrarre

I biancocelesti in campionato sono reduci da una sconfitta contro il Bologna, e la prossima partita che giocheranno sarà la stracittadina contro i rivali storici della Roma. Normale quindi che gli uomini di Sarri possano essere distratti in vista del big match di domenica. Alcuni pronostici Lazio - Feyenoord per questo motivo suggeriscono anche un pareggio.

Scommessa 1; risultato esatto 1-1: 6,50 con bet365

La Lazio ha bisogno dei gol di Anderson

Finora Sarri ha puntato sempre su Felipe Anderson e Zaccagni ma la risposta al momento non è stata quella che ci si poteva aspettare. Entrambi hanno partecipato in tutto a 6 gol che senza considerare gli assist scendono solamente a 2. Il brasiliano ha la piena fiducia del suo tecnico, ma deve iniziare ad essere più decisivo nelle partite che contano. E potrebbe iniziare da ora, secondo i pronostici Lazio - Feyenoord.

Scommessa 2; Felipe Anderson marcatore nell’incontro: 3,25 con Sisal

Dimenticare Rotterdam

I biancocelesti prima della sconfitta di Rotterdam erano reduci da tre vittorie consecutive, tra Serie A e Champions. Il 3 a 1 in Olanda li ha decisamente ridimensionati, tuttavia la Lazio può ancora qualificarsi agli ottavi e per farlo ha bisogno di un risultato utile all’Olimpico.

Scommessa 3; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,20 con William Hill