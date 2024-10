In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio-Empoli, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Empoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Baroni e quella allenata da Roberto D’Aversa.

La partita, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, si disputerà domenica 6 ottobre alle 15:00 allo stadio Olimpico di Roma.

I nostri pronostici Lazio - Empoli

Il nostro pronostico Lazio - Empoli bet365 Unibet William Hill Vittoria Lazio 1.57 1.56 1.57 Under 2,5 1.80 1.78 1.80 Doppia chance X2 2.30 2.38 2.45

Come scommettere su Lazio – Empoli: analisi match e pronostici

Insolita sfida con vista Champions, quella tra Lazio ed Empoli. Le due squadre stanno vivendo un ottimo momento: i padroni di casa in tenuta biancoceleste vengono da tre successi consecutivi, l'ultimo in Europa League al cospetto del Nizza, un 4-1 senza attenuanti nel segno della doppietta dello scatenato Taty Castellanos. Guardando proprio alla competizione continentale, gli uomini di Baroni occupano addirittura il primo posto su 36 squadre, alla luce della migliore differenza reti.

L'Empoli, per quelli che sono gli obiettivi stagionali, ha fatto anche meglio. I toscani hanno raccolto gli stessi punti della Lazio (dieci), non conoscendo mai una sconfitta e subendo appena due gol. Un andamento da zona europea, altro che quota salvezza.

Probabili formazioni Lazio vs Empoli

Per i pronostici Lazio – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Zaccagni, Dia, Isaksen; Castellanos. Allenatore: Baroni

Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Zaccagni, Dia, Isaksen; Castellanos. Allenatore: Baroni EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Seb. Esposito, Anjorin; Colombo. Allenatore: D'Aversa

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lazio, il poker è obiettivo percorribile

La Lazio cerca la quarta vittoria di fila e la missione è decisamente alla portata. Il tecnico Marco Baroni sembra avere trovato il bandolo della matassa, con Dia in posizione arretrata, Castellanos a fare da rifinitore e Rovella e Guendouzi a dirigere le operazioni. Con questo assetto, nel segno di altre certezze come Alessio Romagnoli e Mattia Zaccagni, le cose stanno andando alla grandissima. Per questo secondo i nostri pronostici Lazio-Empoli finirà con la vittoria dei padroni di casa.

Scommessa 1; vittoria Lazio: 1,57 con bet365

L'Empoli subisce pochissimo: all'orizzonte non c'è una goleada

La squadra ospite si sta dimostrando estremamente efficace soprattutto in difesa: merito degli schemi di Mister D'Aversa e del grande momento di Ardian Ismajli e del rigenerato Mattia Viti (ancora di proprietà del Nizza, ma probabilmente sarà riscatto dai toscani a fine stagione). Alla luce del magic moment della retroguardia empolese, difficile aspettarsi un festival del gol. Seconda la nostra previsione, non ci saranno più di 2 reti nell'arco dei novanta minuti.

Scommessa 2; under 2,5: 1,78 con Unibet

I toscani sognano l’impresa: niente è impossibile

Non solo difesa. L’Empoli sta colpendo positivamente anche per la sua proposta di gioco, nonostante fin qui sia riuscito a segnare veramente poco (cinque reti contro le dodici dei laziali). L'undici comunque non è da sottovalutare, parlando di giocatori come Gyasi, Sebastiano Esposito e il centravanti Lorenzo Colombo. Così, per i nostri pronostici Lazio - Empoli può essere gara da doppia chance X2.

Scommessa 3; doppia chance X2: 2,45 con William Hill