Pronostici Lazio – Como e informazioni utili per scommettere: biancocelesti decisamente avanti per i bookmakers, ma la squadra di Fabregas è al top

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio-Como, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio-Como, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Baroni e quella guidata da Cesc Fabregas.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di venerdì 10 gennaio allo stadio Olimpico.

I nostri pronostici Lazio - Como

Il nostro pronostico Lazio - Como bet365 Sisal William Hill Vittoria Lazio + GOL 4.00 3.80 4.00 Nicolas Paz in gol 5.00 4.50 6.00 Risultato esatto 2-2 17.00 18.00 18.00

Come scommettere su Lazio vs Como

La Lazio deve riprendere a macinare punti dopo una serie di prestazioni tutt'altro che esaltanti. Il Como, invece, sogna la terza vittoria nelle ultime quattro gare, così da tenere sempre a distanza il terzultimo posto adesso occupato da Cagliari e Lecce. Obiettivi importanti per le due formazioni in campo venerdì per l'anticipo del massimo campionato italiano.

Riflettori inevitabilmente puntati sulla Lazio, reduce dalla brutta sconfitta nel derby con la Roma, che fa il paio con il clamoroso 0-6 subito a metà dicembre con l'Inter. Se i biancocelesti non stanno riuscendo a tenere il ritmo di inizio stagione, il Como di Fabregas sta invece raccogliendo risultati in linea con la forza del suo organico: da fine novembre a questa parte, solo una sconfitta contro l'Inter, due successi contro Lecce e Roma e altrettanti pareggi contro dirette concorrenti in chiave salvezza come Venezia e Monza. Una media da salvezza tranquilla.

Probabili formazioni Lazio - Como

Per i pronostici Lazio – Como occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Isaksen. Allenatore: Baroni

Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Isaksen. Allenatore: Baroni COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Kempf, Dossena, A. Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

Confrontare le quote vincente della partita Lazio - Como permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lazio nettamente superiore: sarà vittoria

Nonostante le recenti difficoltà e le pesanti assenze di Castellanos, Gila e Zaccagni (tutti squalificati), la Lazio riuscirà ad imporsi al cospetto dell’ottimo Como di Cesc Fabregas. Oltretutto, parliamo di una squadra che comunque può fare affidamento su giocatori forti come Dia, Isaksen e sui centrocampisti Rovella e Guendouzi. Secondo il nostro pronostico Lazio-Como si chiuderà con il successo biancoceleste e, comunque, con almeno un gol della compagine lariana.

Scommessa 1: vittoria Lazio + Gol: 4,00 con bet365

Nico Paz è giocatore dal futuro radioso: segnerà un gol all’Olimpico

Il giocatore più interessante del Como: parliamo ovviamente dell’argentino Nicolas Paz, autore già di quattro reti stagionali e protagonista di prestazioni sempre più convincenti. Secondo la nostra previsione, il trequartista sudamericano (che interessa ancora alla sua ex squadra, il Real Madrid) realizzerà almeno un gol nella delicata sfida con la Lazio.

Scommessa 2; Nico Paz in gol: 4,40 con Sisal

Un pareggio che farà felice solo il Como

La Lazio potrebbe pagare le tante assenze e le condizioni tutt’altro che perfette di Vecino e Pedro, due giocatori d’esperienza che possono cambiare l’inerzia di un match. Il Como, invece, in attesa dei colpi del mercato di gennaio, può fare leva su elementi di spessore come Cutrone, Strefezza e Da Cunha. Secondo il nostro pronostico Lazio-Como si chiuderà sul risultato di 2-2.

Scommessa 3; Risultato esatto 2-2: 17,00 con William Hill