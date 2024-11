In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio - Cagliari, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Baroni e quella guidata da Davide Nicola.

La partita, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di lunedì 4 novembre allo stadio Olimpico di Roma.

I nostri pronostici Lazio - Cagliari

Il nostro pronostico Lazio - Cagliari bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Lazio 12.00 12.50 12.00 Segna Dia 2.75 2.75 2.30 Pareggio 3.75 4.25 4.20

Come scommettere su Lazio – Cagliari: analisi match e pronostici

La Lazio vuole continuare a macinare punti e vittorie. I biancocelesti vengono da due successi consecutivi e si ritrovano adesso al terzo posto, a pari punti con Atalanta e Fiorentina. L'impressione è che il tecnico Baroni abbia trovato l'assetto tattico ideale, ruotando al meglio gli uomini a disposizione. Una virtù non da poco, considerando l'altro importante impegno in Europa League.

Il Cagliari non deve pensare a sfide continentali, ma solo alla salvezza. I sardi al momento sono fuori dalla zona rossa, ma possono fare leva sullo striminzito punto di vantaggio su Monza, Venezia e Lecce. Reduci da due sconfitte consecutive (entrambe per 2-0), gli uomini di Davide Nicola hanno assoluto bisogno di un risultato prestigioso in casa di una big: l'obiettivo, così, è ripetere l'ottima prestazione messa in campo ad inizio ottobre contro la Juventus.

Probabili formazioni Lazio vs Cagliari

Per i pronostici Lazio – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Zaccagni, Dia, Noslin; Castellanos. Allenatore: Baroni

Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Zaccagni, Dia, Noslin; Castellanos. Allenatore: Baroni CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Marin, Adopo, Augello; Viola; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Lazio sempre più convincente: contro il Cagliari sarà 3-1

La Lazio non può più nascondersi. Gli uomini di Marco Baroni stanno vivendo un momento da incorniciare non solo in campionato, ma anche in Europa League, con tanto di primo posto in graduatoria. I biancocelesti vogliono la terza vittoria di fila in campionato, ma devono fare a meno di un uomo fondamentale come Nuno Tavares (al suo posto l’ex juventino Luca Pellegrini). Nonostante questa assenza, i padroni di casa conquisteranno la vittoria: secondo i nostri pronostici, Lazio - Cagliari terminerà con un netto 3-1 a tinte biancocelesti.

Scommessa 1; risultato esatto 3-1 Lazio: 12,00 con bet365

È il momento di Boulaye Dia: l’ex Salernitana segnerà almeno un gol

Non ha preso parte al festival del gol contro il Como (1-5 il risultato finale). Ora Boulaye Dia ha tutta l’intenzione di scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori, per quello che sarebbe il suo sesto gol stagionale. Così, secondo le nostre previsioni, l’ex Salernitana siglerà almeno una rete al cospetto della difesa cagliaritana.

Scommessa 2; segna Dia: 2,75 con Sisal

Ottimo momento della Lazio, ma il Cagliari è squadra orgogliosa

Il Cagliari non ha ancora trovato la sua identità tattica, con il tecnico Davide Nicola che ha prima abbandonato la difesa a tre e adesso sta provando ulteriori variazioni. Sintomo di difficoltà, vero, ma quella sarda è squadra orgogliosa, che si affida sull’esperienza difensiva di Yerry Mina, sulle geometrie di Viola e la potenza di Piccoli. Insomma, non una squadra di sprovveduti. Per questo, secondo il nostro pronostico Lazio - Cagliari è gara che si chiuderà con un pareggio per certi versi sorprendente.

Scommessa 3; pareggio: 4,20 con William Hill