In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio – Bayern Monaco, quote dei bookmakers e analisi del big match del 14 febbraio ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Bayern Monaco, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Ritorna la Champions all’Olimpico, e ritorna con un big match, i biancocelesti di Maurizio Sarri ospitano i campioni di Germania del Bayern Monaco.

I nostri pronostici Lazio – Bayern Monaco

Il nostro pronostico Lazio - Bayern Monaco bet365 Sisal William Hill Harry Kane marcatore dell’incontro 2.00 2.00 1.75 Risultato esatto 0-2 Bayern Monaco 8.50 7.25 7.50 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.30 2.30 2.30

Ulteriori quote Lazio - Bayern Monaco, pronostico e mercati di scommessa possono essere trovati sui portali ufficiali degli operatori. In più i giocatori troveranno utili informazioni:

Come scommettere su Lazio – Bayern Monaco: analisi match e pronostici

I biancocelesti sabato hanno passeggiato sul campo del Cagliari, imponendosi per 3 a 1, mentre i bavaresi hanno perso malamente per 3 a 0 lo scontro diretto contro il Bayer Leverkusen. All’Olimpico si affronteranno due squadre dallo stato d’animo opposto. I bavaresi rimangono comunque la squadra favorita per i bookmakers, ma attenzione all’orgoglio della Lazio.

Probabili formazioni Lazio - Bayern Monaco

Per i pronostici Lazio – Bayern Monaco occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-3-3) : Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Upamecano, Dier, Kim; Mazraoui, Pavlovic, Goretzka, Guerreiro; Sané, Musiala; Kane.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Bayern Monaco permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La certezza Kane

Autore finora di 24 reti in Bundesliga e di 4 reti in Champions nel girone di qualificazione dominato dalla squadra allenata da Thomas Tuchel, Harry Kane arriva all’Olimpico da sorvegliato speciale. La retroguardia della Lazio dovrà fare gli straordinari per provare a contenere l’attaccante inglese, quotatissimo dai pronostici Lazio – Bayern Monaco come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1: Harry Kane marcatore dell’incontro: 2,00 con bet365

Disparità troppo accentuata

Sebbene reduce da una brutta sconfitta contro il sempre più sorprendente Bayer Leverkusen di Xabi Alonso capolista nel campionato tedesco, il Bayern Monaco è – a detta dei bookmakers – la seconda formazione quotata per la vittoria della Champions dopo il Manchester City campione in carica. Nonché la favorita dai pronostici Lazio - Bayern Monaco per questo match. Protagonisti di un girone di qualificazione dominato con 5 vittorie e un pareggio, i bavaresi sembrano avere una marcia in più rispetto ai biancocelesti.

Scommessa 2: risultato esatto 0-2 Bayern Monaco: 9,25 con Sisal

La Lazio per giocarsela

La vittoria contro il Cagliari può infondere sicuramente fiducia nell’ambiente biancoceleste, ma all’Olimpico arriva una squadra veterana della competizione, abituata da anni a navigare nelle acque prestigiose della Champions. Consapevoli della differenza di forze, i biancocelesti faranno di tutto per non cedere immediatamente il fianco ai bavaresi, cercando almeno di conquistare un pareggio contro i più blasonati avversari. Una previsione interessante per i pronostici Lazio - Bayern Monaco.

Scommessa 3: pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,30 con William Hill