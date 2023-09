In questa pagina è possibile consultare i pronostici Lazio - Atletico Madrid e confrontare le quote dei bookmaker online per il match di Champions.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio - Atletico Madrid confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il primo turno di Champions League.

Si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 21.00 di martedì 19 settembre, il primo turno di Champions League della Lazio di Maurizio Sarri, che affronterà l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta nei rispettivi campionati, e vorranno iniziare la loro Champions League nel migliore dei modi.

I nostri pronostici Lazio - Atletico Madrid

I nostri pronostici Lazio - Atletico Madrid bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.05 2.00 Ciro Immobile marcatore nell’incontro 2.87 2.75 3.25 Antoine Griezmann marcatore nell’incontro 3.75 3.50 3.50

Probabili formazioni Lazio – Atletico Madrid

È fondamentale ai fini di pronostici Lazio - Atletico Madrid vincenti, analizzare la rosa delle squadre che scenderà in campo:

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak, Witsel, Hermoso, Savic, Molina, Barrios, Llorente, Saul, Samuel Lino, Griezmann, Morata.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Atletico Madrid permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Scommettere su Lazio - Atletico Madrid: analisi delle squadre

Tra i biancocelesti in mezzo al campo dovrebbe scoccare l’ora di Guendouzi, che rileverebbe Kamada affiancando Cataldi e Luis Alberto, mentre davanti a Provedel crescono le quotazioni di Pellegrini come esterno basso a sinistra, con Marusic sulla destra e la coppia centrale formata da Casale e Romagnoli. In attacco Ciro Immobile a guidare il tridente che si completerà con Felipe Anderson e Zaccagni.

Diego Simeone in mezzo al campo dovrebbe schierare Llorente, Saul e Barrios, con uno tra Azpilicueta e Molina a presidiare la fascia destra e la corsa a tre tra Samuel Lino, Galan e Riquelme per il posto nel versante opposto. Un dubbio anche nella difesa che proteggerà capitan Oblak tra i pali: con Söyüncü tornato acciaccato dopo le gare con la sua nazionale, dovrebbe toccare al terzetto composto da Savic, Hermoso e Witsel con Giménez come alternativa. In avanti favoriti Griezmann e Morata.

Dimenticare Torino

La squadra di Sarri cercherà di fare risultato nell’esordio in Champions il modo di mettersi alle spalle le tre sconfitte subite campionato. Il blitz del “Maradona”, con il successo sul campo del Napoli campione d’Italia si è rivelato un lampo in un avvio di Serie A sottotono, con i passi falsi contro Lecce e Genoa e la sconfitta di sabato sera allo “Stadium” contro la Juventus. I biancocelesti potranno contare sull’apporto del pubblico dell’Olimpico per voltare pagina che indubbiamente è un fattore chiave anche per i pronostici Lazio - Atletico Madrid.

Scommessa 1: over 2.5: 2,00 con bet365

Nel segno del capitano

Starà a Ciro Immobile trascinare la sua squadra fuori da una situazione non propriamente comoda. Erano anni che la Lazio non partiva così male in Campionato, il numero 17 di Torre Annunziata dovrà rimboccarsi le maniche e riportare i suoi alla vittoria. Una rete del centravanti di Sarri è offerto a 2,75 con Sisal.

Scommessa 2: Ciro Immobile marcatore nell’incontro: 2,75 con Sisal

La classe del francese

La classe di Antoine Griezmann potrà sicuramente fare comodo ai Colchoneros che, dopo essere partiti col piede giusto in campionato (3-1 al Granada e l’umiliante 7-0 inferto al Rayo Vallecano in uno dei derby di Madrid, a cui si aggiunge lo 0-0 sul campo del Betis), sono incappati in una netta sconfitta al Mestalla contro il Valencia nel match valevole per il quarto turno della Liga. Un suo gol nel match contro la Lazio è proposto a 3,50 con William Hill. Rientra tra i papabili marcatori del match secondo i pronostici Lazio - Atletico Madrid dei siti scommesse.

Scommessa 3: Antoine Griezmann marcatore nell’incontro: 3,50 con William Hill