Pronostici Lazio – Atalanta e informazioni utili per scommettere: sfida dall’esito incerto all’Olimpico

In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio-Atalanta, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio-Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Marco Baroni e quella guidata da Gian Piero Gasperini.

La partita, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di sabato 28 dicembre allo stadio Olimpico.

I nostri pronostici Lazio - Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lazio - Atalanta bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-2 Atalanta 26.00 30.00 26.00 Pareggio e segnano entrambe 4.33 4.15 4.50 Valentin Castellanos segna primo gol 5.50 6.00 5.50

Maggiori informazioni, quote e pronostici Lazio - Atalanta possono essere trovati sui siti scommesse online ufficiali. Inoltre gli appassionati di betting possono visitare

la nostra guida alle migliori applicazioni di betting in Italia

la nostra pagina dedicata al codice promozionale William Hill e a come ottenere il bonus di benvenuto.

Come scommettere su Lazio – Atalanta: analisi match e pronostici

Sfida che può dire tanto in ottica Champions e soprattutto in chiave Scudetto. I riflettori sono inevitabilmente puntati sull’Atalanta, vogliosa di chiudere il 2024 in testa alla classifica per continuare a sognare il primo tricolore della sua storia. Gasperini deve però fare a meno del capocannoniere Retegui, che si va ad aggiungere all'altro infortunato Scamacca. Tutto il peso dell'attacco, così, è sulle spalle del nigeriano Adremola Lookman, l'uomo delle partite decisive.

La Lazio è quarta (34 punti contro i 40 degli atalantini) e deve difendere la posizione Champions dagli assalti di Juventus e Fiorentina. Guardando all'infermeria, da segnalare il lungo stop del centrocampista Vecino e le condizioni tutt'altro che perfette di Pedro e Noslin. Il tecnico Baroni rischia così di affrontare l'Atalanta senza alternative in attacco: la speranza è che i vari Zaccagni e Castellanos riescano ad imporsi.

Probabili formazioni Lazio vs Atalanta

Per i pronostici Lazio – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni

Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio - Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Spettacolo all’Olimpico: l’Atalanta si imporrà per 3-2

L’Atalanta sta vivendo un’annata clamorosa, ma contro la Lazio ci sarà da soffrire. Senza Retegui, Gasperini si affida ad un De Ketelaere in grandissima forma e rispolvera Pasalic sulla trequarti (Samardzic dovrebbe entrare nella ripresa). I nerazzurri approfitteranno di una difesa laziale che sta vivendo un momento no, ma dovranno anche fare i conti con un attacco biancoceleste da non sottovalutare (occhio a Zaccagni e Dia). Secondo il nostro pronostico, Lazio-Atalanta si chiuderà sul 3-2 per i bergamaschi.

Scommessa 1: risultato esatto 3-2 Atalanta: 26,00 con bet365

Sarà pareggio, ma i gol non mancheranno

Un punto a testa: l’Atalanta perderà lo slancio Scudetto, la Lazio punti decisivi in chiave Champions League. Sarà pareggio, ma non mancherà comunque lo spettacolo: secondo la nostra previsione, infatti, le due squadre realizzeranno almeno un gol a testa.

Scommessa 2; Pareggio + Gol: 4,15 con Sisal

Castellanos è l’uomo in più della Lazio di Baroni

La retroguardia molto fisica (ma anche un po’ statica) dell’Atalanta soffrirà il dinamismo e le ottime doti tecniche dell’argentino Valentin “Taty” Castellanos. L’ex Girona è giocatore perfetto per il gioco di Mister Baroni, dialogando alla grande con altri elementi che danno il tu al pallone come Isaksen e Zaccagni. Secondo il nostro pronostico Lazio - Atalanta si aprirà con una rete dell’attaccante sudamericano.

Scommessa 3; Castellanos segna il primo gol: 5,50 con William Hill