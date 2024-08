In questo articolo si possono trovare i pronostici Kryvbas – Real Betis, le quote dei bookmakers e l’analisi della gara.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Kryvbas – Real Betis, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. Il Betis è determinato ad ottenere il pass per la terza competizione europea per club, ma proverà a fare altrettanto il Kryvbas, che in campionato ha conquistato due vittorie in tre gare.

La sfida tra gli ucraini e la squadra allenata da Manuel Pellegrini, valida per l’ultimo turno di qualificazione alla fase a gironi della Conference League 2024/25, è in programma giovedì 22 agosto alle 20:00. La prima delle due gare si disputerà alla Kosicka Futbalova Arena di Kosice, in Slovacchia.

I nostri pronostici Kryvbas – Real Betis

Il nostro pronostico Kryvbas - Real Betis bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.62 2.75 2.62 Real Betis vince il primo tempo 1.90 1.85 1.80 Risultato esatto 1-3 Real Betis 12.00 10.50 12.00

Come scommettere su Kryvbas – Real Betis: analisi match e pronostici

Nel primo turno della Liga 2024/25 il Real Betis ha pareggiato per 1-1 sul proprio campo contro il Girona. La squadra di Pellegrini proverà ad ottenere il pass per la Conference League per poi puntare ad arrivare fino in fondo alla competizione. Il Kryvbas non è riuscito a vincere la doppia sfida contro il Plzen e a continuare la sua avventura in Europa League. La squadra ucraina non vuole perdere anche il treno che porta in Conference League e proverà a dire la sua. In campionato il Kryvbas nelle prime tre giornate ha ottenuto due vittorie e subito una sconfitta.

Probabili formazioni Kryvbas vs Real Betis

Per i pronostici Kryvbas – Real Betis occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

KRYVBAS (4-2-3-1): Klischchuk; Ponedelnik, Romanchuk, Stetskov, Dibango; Bizimana, Vakulko; Kuzyk, Lunyov, Mykytyshyn; Adu. Allenatore: Vernydub.

Klischchuk; Ponedelnik, Romanchuk, Stetskov, Dibango; Bizimana, Vakulko; Kuzyk, Lunyov, Mykytyshyn; Adu. Allenatore: Vernydub. REAL BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly, Bartra, Llorente, Perraud; Carvalho, Roca; Fornals, Fekir, Juanmi; Ruibal. Allenatore: Pellegrini.

Partita all’insegna del goal

Secondo i pronostici Kryvbas - Real Betis potrebbero essere realizzati molti goal nella sfida in programma giovedì sera. Il Betis dopo il pareggio casalingo contro il Girona in campionato vuole centrare il primo successo stagionale, la squadra di Pellegrini può contare su un attacco di tutto rispetto. Il Kryvbas dal canto suo per sperare nella qualificazione non potrà badare soltanto a difendersi. A detta degli esperti sarà il goal a farla da padrona.

Scommessa 1; over 3,5: 2,62 con bet365

Il Betis partirà subito forte

Il Real Betis proverà subito a mettere pressione alla squadra di casa, l’obiettivo degli andalusi è archiviare la pratica il prima possibile e già nella prima frazione di gioco. Il Kryvbas non è un avversario da sottovalutare, ma il Real Betis ha le qualità per imporre il proprio gioco fin dalle prime battute.

Scommessa 2; il Real Betis vince il primo tempo: 1,85 con Sisal

Il Real Betis vuole chiudere i giochi nella gara d’andata

L'obiettivo della squadra di Pellegrini è vincere con un buon margine per poi gestire la gara di ritorno senza patemi. Il tasso tecnico della squadra andalusa è di gran lunga superiore agli avversari e secondo gli esperti ed i pronostici Kryvbas - Real Betis ci sono i presupposti per una vittoria ampia da parte del Betis.

Scommessa 3; risultato esatto 1-3 Real Betis: 12,00 con William Hill