In questo articolo i giocatori troveranno i pronostici Juventus - Verona con confronto quote degli operatori di scommesse e info utili sulla partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Verona confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

Sarà la sfida tra Juventus e Verona il primo posticipo serale della decima giornata di Serie A. Alle 20.45 di sabato 28 ottobre allo Juventus Stadium, i bianconeri ospiteranno gli scaligeri reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro il Napoli campione d’Italia.

I nostri pronostici Juventus - Verona

I nostri pronostici Juventus - Verona bet365 Sisal William Hill Over 3.5 3.20 2.90 3.00 Federico Chiesa marcatore nell’incontro 2.87 2.65 2.62 Risultato esatto 2-0 Juventus 6.00 6.00 5.80

Come scommettere su Juventus - Verona

Rispetto alla formazione che ha sbancato San Siro, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic potrebbero finalmente rientrare dal 1° minuto. In difesa ancora fermo ai box Danilo, fiducia dunque per Rugani insieme a Gatti e Bremer. A centrocampo Weah sulla destra e McKennie da mezzala, con Locatelli e Rabiot sulla mediana. Ballottaggio a sinistra, con Cambiaso che potrebbe prendere il posto di Kostic.

Per il Verona confermato il 3-4-2-1, con Montipò tra i pali e retroguardia composta da Dawidowicz, Magnani e Coppola. A centrocampo Folorunsho e Duda, mentre sulle corsie laterali Faraoni e Lazovic. In zona offensiva, alle spalle di Djuric, al momento i favoriti per una maglia da titolare sembrano essere Ngonge e Suslov.

Probabili formazioni Juventus – Verona

Per dei pronostici Juventus - Verona accurati, occorre analizzare le probabili formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic/Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic/Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Folorunsho, Duda, Lazovic; Ngonge, Suslov; Djuric.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una retroguardia in difficoltà

Con 6 gol subìti nelle ultime 4 partite, la difesa del Verona non sta attraversando un particolare periodo di forma. Dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, la difesa scaligera dovrà fare di tutto per limitare l’attacco della Juventus.

Scommessa 1; over 3.5: 3,20 con bet365

Il ritorno del 7

Dopo essere stato fermo ai box per infortunio, Federico Chiesa ha i minuti nelle gambe per poter partire titolare contro il Verona e cercare di segnare il suo quinto gol in campionato. E lo confermano anche le quote marcatore Juventus - Verona. L’ultimo gol dell’azzurro risale al 3 a 1 contro la Lazio alla quarta di campionato.

Scommessa 2; Federico Chiesa marcatore nell’incontro: 2,75 con Sisal

Una vittoria per non perdere la testa

La squadra allenata da Max Allegri non vuole lasciare scappare via le prime. E i pronostici Juventus - Verona sono con loro. A 2 punti dall’Inter capolista, impegnata nel non semplice match contro la Roma del grande ex Lukaku, la Juventus cerca la quarta vittoria consecutiva allo Stadium.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Juventus: 5,80 con William Hill