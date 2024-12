Pronostici Juventus – Venezia e informazioni utili per scommettere: i bianconeri non possono permettersi un altro pari

In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus-Venezia, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus - Venezia, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Thiago Motta e quella guidata da Eusebio Di Francesco.

La partita, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di sabato 14 dicembre all’Allianz Stadium.

I nostri pronostici Juventus-Venezia

Il nodtro pronostico Juve - Venezia bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Juventus 8.00 8.00 8.50 Vlahovic segna almeno 2 gol 4.75 5.25 5.80 Pareggio 5.25 4.75 4.80

Come scommettere su Juventus – Venezia: analisi match e pronostici

Guai a fidarsi del Venezia. Dopo la grande impresa contro il Manchester City, la Juventus deve tornare a vincere anche in campionato: i bianconeri devono mettersi alle spalle i troppi pareggi di questa prima parte di stagione (addirittura nove), per rilanciarsi così in chiave quarto posto. In questo senso, fa ben sperare non solo la buona prestazione contro gli uomini di Pep Guardiola, ma anche un’infermeria che pian piano si sta svuotando. Motta spera di recuperare anche Cambiaso (che però siederà al massimo in panchina) e potrebbe dare una chance dal primo minuto ad un altro giocatore recentemente ai box come Weston McKennie.

Dal canto suo, il Venezia ha assoluto bisogno di punti salvezza. Gli uomini di Mister Di Francesco (ancora ultimi in classifica) vengono dal pirotecnico 2-2 contro il Como e, considerando la forza dell'avversario, potrebbero accontentarsi di un altro pareggio.

Probabili formazioni Juventus vs Venezia

Per i pronostici Juventus – Venezia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, McKennie; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, McKennie; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta. VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic, Altare, Svoboda, Idzes; Candela, Nicolussi Caviglia, M. Andersen, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

Confrontare le quote vincente della partita Juventus - Venezia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Juventus convince (finalmente) anche in campionato

Il 2-0 contro il City può rappresentare lo spartiacque della stagione bianconera. Contro il Venezia, la Juventus è pronta a rilanciarsi per il quarto posto e non solo. Per l’occasione Thiago Motta rimane fedele al solito 4-2-3-1 ma potrebbe optare per un po’ di turnover: tra i pali probabile chance per Perin, mentre sulla trequarti sono al rialzo le quotazioni di Timothy Weah (prezioso il suo assist per McKennie contro i Citizen). Occhio anche al redivivo Douglas Luiz. Anche alla luce della grande qualità delle “seconde linee”, secondo il nostro pronostico Juventus-Venezia si chiuderà con un netto 3-0 a tinte bianconere.

Vlahovic non vuole fermarsi. Dopo il gol col City, arriva la doppietta

Dusan Vlahovic vuole continuare a segnare, per togliersi di dosso l’etichetta di eterno incompiuto. Raggiunta la doppia cifra (quattro gol in Champions, sei in campionato), il centravanti serbo vuole lasciare il segno anche contro il Venezia. Secondo la nostra previsione, l'ex Fiorentina metterà a segno almeno due gol: l'obiettivo è raggiungere e superare quota 20 gol stagionali, cosa che non gli è mai riuscita da quando indossa la maglia della Juve.

Decimo pareggio: in campionato la Juve non sa vincere

L’impresa contro il Manchester City rischia di rimanere un caso isolato. In campionato, al cospetto di squadre che sanno chiudersi bene, la Juventus si è dovuta troppo spesso accontentare di un pareggio. Contro il Venezia, squadra che schiera l’ex Nicolussi Caviglia e altri elementi interessanti come Oristanio e Pohjanpalo, gli uomini di Thiago Motta rischiano un’altra delusione. Secondo il nostro pronostico Juventus - Venezia si chiuderà con il più classico dei pareggi. Il decimo in questo campionato per Danilo e compagni.

