In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus – Udinese, quote dei bookmakers e analisi della partita di lunedì 12 febbraio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Udinese, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match che chiuderà la 24esima giornata di Serie A.

La Juventus reduce dalla sconfitta nel derby d’Italia contro l’Inter ospita un’Udinese pericolosamente a ridosso della zona retrocessione.

Come scommettere su Juventus – Udinese: analisi match e pronostici

Seriamente intenzionata a non mollare, la Juventus cerca allo Stadium una vittoria che le manca dal 16 gennaio scorso, quando si impose per 3 a 0 sul Sassuolo. L’Udinese, dopo aver pareggiato contro il Monza nell’ultimo turno, cercherà di conquistare almeno un punto in casa della Vecchia Signora.

Il nostro pronostico Juventus - Udinese bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.85 1.85 Risultato esatto 2-0 Juventus 6.00 6.25 5.50 Arek Milik marcatore nell’incontro 2.75 3.00 2.80

Altri pronostici Juventus - Udinese, quote e mercati di scommessa sono consultabili sulle piattaforme ufficiali degli operatori. In più i giocatori possono

trovare un confronto dei top siti scommesse calcio per scommettere sulla Serie A

consultare la nostra guida al codice promozionale Betfair con i passaggi utili per ottenere il welcome bonus.

I nostri pronostici Juventus – Udinese

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Probabili formazioni Juventus - Udinese

Per i pronostici Juventus – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Milik.

Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Milik. UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Payero/Samardzic, Kamara; Thauvin; Lucca.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa perforabile

Con le sue 37 reti subìte, quella dell’Udinese è una delle retroguardie più battute del torneo, e si troverà di fronte una Juventus con il dente avvelenato per la sconfitta subìta contro l’Inter nel derby d’Italia. I bianconeri andranno a caccia dell’ennesima vittoria casalinga, e per questo motivo i pronostici Juventus – Udinese prevedono la possibilità di assistere ad una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

I bianconeri non vogliono lasciar scappare l’Inter

Con i nerazzurri a 4 punti e con una gara da recuperare, i bianconeri non vogliono perdere ulteriormente terreno e vogliono rimanere col fiato sul collo all’Inter fino a quando la matematica glielo consentirà. A Torino arriva un’Udinese che da quando è iniziato il 2024 ha conquistato appena 2 punti, lecito quindi aspettarsi, come da pronostico, una vittoria dei bianconeri di Torino.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Juventus: 6,25 con Sisal

Milik ha qualcosa da farsi perdonare

La sua sciagurata espulsione contro l’Empoli ha lasciato la sua squadra in 10 per quasi tutta la partita e, seppur passata in vantaggio con il solito Dusan Vlahovic, in inferiorità numerica la Juventus si è fatta raggiungere dai toscani che hanno fissato il risultato sull’1 a 1. Vista l’assenza del numero 9 serbo, alle prese con un sovraccarico muscolare, starà ad Arek Milik guidare l’attacco bianconero, e il polacco spera di segnare una rete per poter farsi perdonare dai suoi tifosi. Ecco perché Milik è tra i favoritissimi dalle quote marcatore Juventus - Udinese.

Scommessa 3; Arek Milik marcatore nell’incontro: 2,80 con William Hill