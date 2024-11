In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus - Torino, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus - Torino, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Thiago Motta e quella guidata da Paolo Vanoli.

La partita, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di sabato 9 novembre allo Juventus Stadium.

I nostri pronostici Juventus-Torino

Il nostro pronostico Juve - Torino bet365 Betsson William Hill Vittoria Juventus 1.57 1.58 1.57 Segna Kephren Thuram 5.50 6.00 9.00 Risultato esatto 2-2 21.00 25.00 21.00

Come scommettere su Juventus – Torino: analisi match e pronostici

Derby della Mole da non sbagliare per Juventus e Torino. I bianconeri devono dare seguito al successo contro l’Udinese per tenere il ritmo delle prime della classe. Occhio, perché gli uomini di Thiago Motta sembrano essersi messi alle spalle le scorie post-Stoccarda: a proposito di Champions, Cambiaso e compagni in settimana hanno giocato bene con il Lille ma senza andare oltre il pari. L’impressione è che il ritorno di Koopmeiners abbia dato solidità al centrocampo e imprevedibilità all’attacco, aspetti tutt’altro che di poco conto.

Dall’altro lato il Torino ha bisogno di una grande prestazione per cancellare quaranta giorni orribili, nel segno della singola vittoria contro il Como, di cinque sconfitte in campionato e dell'eliminazione in Coppa Italia. I granata, protagonisti di un avvio superlativo, sono penalizzati dalle tante assenze, soprattutto in attacco: Vanoli dovrà fare a meno di Zapata per tutto l'anno, mentre Che Adams potrebbe al massimo sedere in panchina.

Probabili formazioni Juve - Torino

Per i pronostici Juventus – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Masina, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Ricci, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Nije. Allenatore: Vanoli.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus - Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Juventus favorita e nettamente più forte: sarà vittoria

Troppo importanti i tre punti per la Juventus. La nuova gestione Thiago Motta sta iniziando a mostrare il preannunciato bel gioco (contro Udinese e Lille si sono visti cambi di gioco fulminei e trame in velocità), ma adesso c’è da fare punti per dare linfa al sogno Scudetto. I bianconeri non posso gareggiare per il pareggio (in Francia il settimo stagionale), considerando la presenza in squadra di elementi del calibro di Yildiz, Conceicao e dello stesso Vlahovic (nonostante qualche errore clamoroso sottoporta). Così, per i nostri pronostici Juventus - Torino è gara che si chiuderà con il successo dei bianconeri.

Scommessa 1; primo tempo/finale: 1,57 con bet365

Kephrem Thuram cerca il primo gol ufficiale

Kephrem Thuram è probabilmente il giocatore bianconero che è cresciuto di più nelle ultime settimane, protagonista non solo in fase di interdizione ma anche con le sue caratteristiche folate in velocità. In più si sta facendo sempre più pericoloso sotto porta, come testimonia il gol del vantaggio a Udine (ufficialmente un’autorete di Okoye). Ora il francese cerca la prima rete con la maglia juventina: secondo la nostra previsione, ci riuscirà proprio nel tanto atteso Derby della Mole.

Scommessa 2; segna Kephrem Thuram: 6,00 con Betsson

Toro in difficoltà ma mai domo. Il derby si chiuderà sul 2-2

Il Torino si affida al paraguaiano Antonio Sanabria, uno che ha già realizzato tre gol al cospetto della Juventus. Il sudamericano dovrebbe essere supportato dal giovane Nije e da un centrocampo di assoluta qualità nel segno di Ricci, Vlasic e del rientrante Ilic. Alla luce di questi elementi e di una retroguardia bianconera tutt'altro che perfetta nelle ultime uscite, i granata possono puntare a fare risultato. Nello specifico, secondo i nostri pronostici Juventus - Torino finirà con uno scoppiettante 2-2

Scommessa 3; risultato esatto 2-2: 21,00 con William Hill