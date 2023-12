In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Juventus - Roma, quote dei siti scommesse e i consigli per le schedine dei nostri esperti.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul big match che chiuderà – di fatto – la 18esima giornata di Serie A.

Ultimo posticipo del 2023 e partita di cartello quella che andrà in scena allo Juventus Stadium di Torino dove si affronteranno le formazioni allenate da Max Allegri e José Mourinho.

I nostri pronostici Juventus – Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Juventus - Roma bet365 Sisal William Hill Dusan Vlahovic marcatore dell’incontro 3.20 3.25 2.90 Risultato esatto 1-1 6.50 6.50 6.00 Romelu Lukaku marcatore dell’incontro 4.00 3.75 3.80

Ulteriori quote Juve - Roma, pronostici e mercati di scommessa possono essere trovati sui portali ufficiali degli operatori. I giocatori che volessero saperne di più possono visitare

la nostra pagina dedicata ai siti scommesse online con bonus multiple

la nostra guida al codice promo LeoVegas, come funziona e come utilizzarlo e bonus benvenuto del bookmaker.

Quota maggiorata Juventus - Roma con LeoVegas

A chiudere l'ultima giornata della Serie A nel 2023 sarà il big match tra i bianconeri di Allegri contro gli uomini di Mourinho. In occasione di una partita tanto importante, LeoVegas ha messo a disposizione una promo speciale che si va ad aggiungere al welcome bonus per i nuovi utenti. Si tratta delle quote maggiorate Juve - Roma che permettono di scommettere sulla vittoria della squadra di casa o dei giallorossi a 5.00. Si tratta di una maggiorazione di quota non indifferente che permette, in caso di schedina vincente, di ottenere una vincita reale fino ad un massimo di 100€. Il lato positivo di questa promozione LeoVegas è che non prevede particolari termini e condizioni e che è, come visto precedentemente, cumulabile con il bonus benvenuto per i nuovi utenti.

Come funzionano le quote maggiorate Juventus - Roma di LeoVegas

Come visto antecedentemente, la promozione LeoVegas non applica particolari termini e condizioni all'offerta alla quale risulta particolarmente facile aderire. Basta semplicemente :

Aprire un conto gioco attraverso il link affiliato che si può trovare in questa pagina o cliccando sull'immagine qui sopra Giocare una scommessa singola pre-match sulla vittoria della Juve o della Roma con puntata massima 20€ Rispettare eventuali requisiti di giocata previsti dal welcome bonus LeoVegas, promo cumulabile con le quote maggiorate.

La vincita ottenuta attraverso la maggiorazione di quota (fino ad un massimo di 100€) è accreditata come denaro reale, quindi non occorrerà rispettare alcun requisito di rigioco. In ogni caso invitiamo a prendere completa visione di termini e condizioni dell'inizitiva sulla pagina promozionale ufficiale.

Come scommettere su Juventus – Roma: analisi match e pronostici

Dopo la vittoria in trasferta sul campo del Frosinone i bianconeri cercano il successo numero 13 in campionato. La Roma di Mourinho, dopo aver battuto per 2 a 0 il Napoli, è a caccia di un’altra vittima illustre.

Probabili formazioni Juventus - Roma

Per i pronostici Juventus – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Lukaku, Azmoun.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La fiducia ritrovata per il serbo

Con il gol segnato di testa contro il Frosinone, rete che di fatto ha regalato la vittoria in trasferta ai bianconeri, Dusan Vlahovic ha certamente ritrovato la fiducia. Ora serve continuità per l’attaccante serbo, che più di una volta questa stagione è apparso sottotono. Il numero 9 bianconero gode comunque della piena fiducia del suo allenatore Max Allegri e i pronostici Juventus – Roma lo indicano come uno tra i probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Dusan Vlahovic marcatore dell’incontro: 3,20 con bet365

Come contro i campioni

Dopo aver sconfitto per 2 a 0 i campioni d’Italia in carica del Napoli, la Roma di José Mourinho sarà impegnata in un altro big match contro la Juventus seconda in classifica. Partita diversa quella che i giallorossi giocheranno contro il bianconeri, formazione sicuramente più attrezzata rispetto all’irriconoscibile Napoli di questa stagione, ma la Roma di quest’anno ha già dimostrato di non temere il blasone degli avversari e cercherà di tornare a casa con un risultato utile. Alcuni pronostici Juve - Roma suggeriscono un pareggio come potenziale risultato del match di sabato sera.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,50 con Sisal

La certezza Romelu

Contro il Napoli il gigante giallorosso ha trovato il gol numero 8 in campionato. Tutti gol su azione quelli del numero 90 belga, che contro la Juventus a Torino ha tutta l’intenzione di terminare il suo 2023 scrivendo il suo nome sul tabellino dei marcatori. Anche in questo caso Lukaku è favorito dalle quote marcatore Juventus - Roma.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 3,80 con William Hill