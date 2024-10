In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus-Parma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Parma, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Thiago Motta e quella guidata da Fabio Pecchia.

La partita, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di mercoledì 30 ottobre allo Juventus Stadium.

I nostri pronostici Juventus-Parma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Juventus - Parma bet365 Unibet William Hilll Vittoria Juventus 1.38 1.35 1.40 Primo Tempo/finale Parma/Juventus 21.00 20.00 26.00 Pareggio 4.75 5.25 4.60

Come scommettere su Juventus – Parma: analisi match e pronostici

La Juventus deve tornare alla vittoria per non perdere il treno Scudetto. I bianconeri vengono dal clamoroso 4-4 in casa dell’Inter: Cambiaso e compagni hanno messo in mostra grande, grandissimo orgoglio, riuscendo a recuperare due gol di scarto, arrivando poi a sfiorare il colpaccio nel finale. I bookmakers danno decisamente per favoriti i bianconeri, che devono anche archiviare la brutta sconfitta (la prima e fin qui unica stagionale) al cospetto dello Stoccarda.

Il Parma, invece, insegue punti per allontanarsi dalle zone paludose della classifica. Gli emiliani hanno vinto solo una volta in stagione, nel secondo turno contro il Milan. Troppo poco per una squadra che sogna una salvezza tranquilla.

Probabili formazioni Juventus - Parma

Per i pronostici Juventus – Parma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz, Weah; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Yildiz, Weah; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta PARMA (4-3-2-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabè, Hernani; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Parma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Juve più forte: la vittoria sembra in pugno

La Juventus è nettamente favorita per gli esperti. Diversamente non potrebbe essere, considerando gli organici e gli obiettivi totalmente agli opposti delle due squadre. L’impressione è che se i bianconeri giocheranno come negli ultimi venti minuti contro l’Inter, non ce ne sarà per nessuno. Inevitabile il ritorno dal primo minuto del campioncino Yildiz, fondamentale dalla panchina contro l’Inter con una doppietta. Poi, attenzione anche a Vlahovic, tanto criticato ma nei fatti l’unico (o quasi) in grado di buttarla. Alla luce di tutti questi elementi, secondo il nostro pronostico Juventus-Parma è gara che si chiuderà con il netto successo bianconero.

Scommessa 1; vittoria Juventus: 1,38 con bet365

La Juventus sarà di nuovo sotto alla fine del primo tempo?

Come successo contro l’Inter (e qualche settimana fa contro il Lipsia), la truppa juventina potrebbe chiudere il primo tempo in svantaggio. Anche in questo caso, fondamentale l’apporto del tecnico Thiago Motta, chiamato a fare i correttivi del caso. Per questo, secondo la nostra previsione, la Juve sarà prima sotto nel risultato, ma nel finale conquisterà i tre punti.

Scommessa 2; over 2,: 20,00 con Unibet

Juventus, ancora un pareggio e il sogno Scudetto si allontana

La Juve di Thiago Motta diverte e spesso convince anche, ma in campionato ha pareggiato veramente troppo (cinque in totale, uno in meno di un Bologna che soffre di “pareggite”). Occhio che la storia si può ripetere: per questo, secondo i nostri pronostici Juventus - Parma è gara che si chiuderà con l’ennesimo pareggio per la truppa bianconera.

Scommessa 3; pareggio: 4,60 con William Hill