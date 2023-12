In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Juventus - Napoli, quote e promozioni dedicate al big match dell'8 Dicembre alle 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul big match di venerdì sera.

Sarà la supersfida tra i campioni d’Italia in carica e i bianconeri la partita che aprirà di fatto la quindicesima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match tra la Juventus e il Napoli.

I nostri pronostici Juventus - Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Juventus - Napoli bet365 William Hill LeoVegas Entrambe le squadre andranno a segno gol/no gol: NG 1.95 2.00 2.00 Risultato esatto 2-1 Juventus 9.50 9.50 7.50 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.10 2.05 2.16

Quote maggiorate Juventus - Napoli con Betway

In occasione del big match dell'Immacolata, Betway offre una promo speciale sulla partita che si giocherà la sera dell'8 Dicembre alle 20.45 all'Allianz Stadium. Si tratta della quota maggiorata Juventus - Napoli che permette di scommettere sulla Juve vincente a 30 anziché 2.50. Usufruire di questa iniziativa è semplicissimo: basta registrarsi per la prima volta sul sito di scommesse attraverso il link dedicato che si può trovare in questa pagina (o in alternativa cliccando sull'immagine qui sopra). Dopo di ché occorre giocare una scommessa singola pre-match di almeno 2 euro sul mercato Juve vincente della partita. In caso di schedina vincente, l'utente ottiene un bonus Betway derivante dalla vincita della quota potenziata fino ad un massimo di 100€.

Come funziona su Betway la quota maggiorata Juve - Napoli

Come visto precedentemente, usufruire delle quote maggiorate Betway è davvero facile: basta registrarsi tramite link affiliato e giocare in singola pre-match sulla partita designata. In questo caso l'operatore permette di scommettere sulla Juve vincente contro il Napoli a quota 30 invece di 2.50. In caso di vincita il giocatore ottiene un bonus sport relativo alla maggiorazione di quota, soggetto a termini e condizioni specifici che si possono consultare per intero sulla pagina promozionale dell'operatore.

Come scommettere su Juventus – Napoli: analisi match e pronostici

Dopo la batosta subita in casa dall’Inter capolista, il Napoli di Mazzarri è in cerca di riscatto contro i bianconeri. La scorsa stagione le due sfide contro la squadra di Allegri videro gli azzurri trionfare in entrambe le occasioni, e Mazzarri non vuole essere da meno.

Umore decisamente diverso in casa Juve. Dopo la vittoria in extremis contro il Monza, i bianconeri vogliono dimostrare di essere l’anti-Inter conquistando un’altra vittoria in casa.

Probabili formazioni Juventus - Napoli

Per i pronostici Juventus – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Attacco vs Difesa

La seconda miglior difesa contro il terzo miglior attacco. Cifre alla mano, a una squadra piace darle, a un’altra piace non prenderle. Logico quindi prevedere, anche secondo i pronostici Juve – Napoli, che la partita si possa rivelare contratta dal punto di vista difensivo, con una formazione che farà di tutto per non lasciar segnare l’altra.

Scommessa 1; entrambe le squadre andranno a segno – no gol: 1.95 con bet365

La Signora per riprendersi la testa

Dopo la vittoria di Monza, fino al fischio finale di Napoli – Inter, la Juve si è ritrovata in testa alla classifica. Non accadeva da diverse stagioni, e la banda di Allegri non vuole lasciar scappare l’Inter troppo facilmente. Una vittoria contro il Napoli riporterebbe i bianconeri, almeno per una notte, a +1 sui rivali nerazzurri, e la Juventus ha tutta l’intenzione di conquistare un’altra vittoria davanti al suo pubblico.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Juventus: 9,50 con William Hill

L’orgoglio del Napoli

In casa Napoli serve una reazione. Dopo il rotondo 3 a 0 subìto dall’Inter al Maradona, gli uomini di Mazzarri cercheranno di reagire. Partita complicata per gli azzurri, come confermano i pronostici Juventus - Napoli, che forse giocano contro i bianconeri nel loro momento peggiore. Tuttavia la squadra che ha lo scudetto cucito sul petto deve dimostrare sul campo di vendere cara la pelle, e contro i bianconeri i campioni in carica cercheranno di fare risultato.

Scommessa 3; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,16 con LeoVegas