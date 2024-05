In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus – Monza, le quote dei bookmakers e l’analisi della partita di sabato 25 maggio ore 18:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Monza, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra bianconeri e brianzoli, primo dei due anticipi previsti sabato 25 maggio, match valido per l’ultimo turno di Serie A.

Termina in casa il campionato della Juventus, con i bianconeri a caccia del loro successo numero 19 nel torneo.

I nostri pronostici Juventus – Monza

Il nostro pronostico Juventus - Monza bet365 Sisal William Hill Dusan Vlahovic primo marcatore nell’incontro 3.60 3.00 4.00 Risultato esatto 2-0 Juventus 6.50 6.50 6.00 Federico Chiesa marcatore nell’incontro 2.50 2.00 2.60

Come scommettere su Juventus – Monza: analisi match e pronostici

Protagonisti di una stagione che li ha visti tornare in Champions dopo un anno di “purgatorio”, i bianconeri contro il Monza, dopo lo spettacolare 3 a 3 contro il Bologna, proveranno a salutare i propri tifosi con una vittoria.

Probabili formazioni Juventus - Monza

Per i pronostici Juventus – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa

Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, D’Ambrosio, Kyriakopoulos; Bondo, Pessina; Zerbin, Colpani, Mota; Djuric

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Dusan Vlahovic vuole segnare ancora

Arrivato finora a 16 reti in campionato, nonostante una stagione discontinua, l’attaccante serbo è riuscito a segnare anche 2 gol in Coppa Italia, l’ultimo decisivo, che ha regalato la vittoria del trofeo nazionale alla Juventus contro l’Atalanta. Il numero 9 bianconero cercherà di scardinare la difesa dei brianzoli e anche per questo i pronostici Juventus - Monza lo indicano come uno dei probabili primi marcatori dell’incontro.

Scommessa 1; Dusan Vlahovic primo marcatore dell’incontro: 3,60 con bet365

Ritrovare la vittoria

Gli uomini allenati ancora per una partita da Paolo Montero vorranno onorare il loro ultimo match stagionale tra le mura amiche dello Juventus Stadium. I bianconeri non trovano la vittoria in campionato dallo scorso 7 aprile, quando si imposero per 1 a 0 contro la Fiorentina. Contro il Monza la Juventus spera di regalare l’ultima vittoria stagionale ai propri tifosi.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Juventus: 6,50 con Sisal

Federico Chiesa a caccia del gol numero 9

Arrivato finora a 8 reti in campionato, il numero 7 bianconero, in occasione del match contro il Bologna terminato in uno spettacolare 3 a 3, ha contribuito con una sua rete alla rimonta bianconera. In occasione dell’ultima partita di campionato, l’attaccante ligure cercherà di trovare la sua rete numero 9, e i pronostici Juventus - Monza lo indicano come uno dei probabili primi marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Federico Chiesa marcatore nell’incontro: 2,60 con William Hill