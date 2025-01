Pronostici Juventus – Milan e informazioni utili per scommettere: Sfida decisiva per il quarto posto. C'è grande equilibrio

In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus-Milan, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus - Milan, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Thiago Motta e quella guidata da Sergio Conceicao.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di sabato 18 gennaio all’Allianz Stadium.

I nostri pronostici Juventus - Milan

Il nostro pronostico Juventus - Milan bet365 Sisal William Hill Vittoria Juventus + Goal 4.75 4.75 5.00 Nico Gonzalez segna l’ultimo gol 7.00 7.25 7.00 Primo tempo/finale Milan/Pareggio 15.00 14.50 17.00

Come scommettere su Juventus – Milan: analisi match e pronostici

Bianconeri e rossoneri sono costretti a vincere per l’obiettivo quarto posto. A conti fatti parliamo di uno spareggio: le due squadre hanno potenzialmente gli stessi punti, con gli uomini di Thiago Motta a quota 34 e il Milan a tre lunghezze ma con una gara da recuperare. Per questo, considerando anche la recente crisi di risultati della Lazio quarta in graduatoria, la gara di Torino assume un ruolo per certi versi decisivo per la lotta Champions.

La Juventus è in cerca del primo successo del 2025: Yildiz e compagni vengono da tre pareggi consecutivi (13 in totale) ma nell'ultima contro l'Atalanta sono stati finalmente protagonisti di un'ottima prestazione. Il Milan viene dal trionfo in Supercoppa (2-1 in semifinale proprio contro la Juve) e dall'importantissimo successo in casa del Como. La squadra non gioca ancora il calcio chiesto da Conceicao, ma qualcosa di positivo si inizia a intravedere.

Probabili formazioni Juve vs Milan

Per i pronostici Juventus – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, T. Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. Allenatore: Conceicao

Juventus, finalmente una vittoria per il quarto posto

Le primissime posizioni sono ormai un’utopia, ma la Juve può raggiungere senza particolari problemi il quarto posto, a conti fatti l’obiettivo minimo stagionale. Contro l’Atalanta i bianconeri hanno finalmente proposto un calcio interessante: con i nuovi acquisti Alberto Costa e Kolo Muani (ma non è finita qui) la truppa di Thiago Motta potrebbe vivere un girone di ritorno da protagonista assoluta. Questo a partire dallo scontro diretto contro i rossoneri: secondo il nostro pronostico Juventus-Milan terminerà con il successo della squadra di casa, ma gli ospiti sigleranno almeno un gol.

Scommessa 1: Vittoria Juventus + Gol Milan: 4,75 con bet365

Nico Gonzalez, è il tuo momento: ecco il quarto gol stagionale

Nico Gonzalez è stato uno dei grandi assenti della prima della stagione juventina. Ora, messi gli infortuni alle spalle, l'argentino è chiamato a lasciare il segno: secondo la nostra previsione, l'ex Fiorentina - che potrebbe partire dalla panchina per fare spazio al rientrante Vlahovic - realizzerà l'ultimo gol della gara contro il Milan.

Scommessa 2; Nico Gonzalez ultimo gol: 7,25 con Sisal

Milan, la cura Conceicao funziona. Ma a Torino sarà solo pareggio

Il Milan deve fare a meno del grande ex Morata (squalificato) e si affida allora ad un Tammy Abraham in cerca di riscatto. Attenzione soprattutto al duo tutta classe e velocità composto da Theo Hernandez e Rafael Leao, giocatori rigenerati dalla cura Conceicao. Secondo il nostro pronostico Juventus-Milan vedrà i rossoneri in vantaggio al termine del primo tempo. Poi nella ripresa, con Kolo Muani in campo, la squadra di casa riuscirà ad agguantare l’ennesimo pareggio stagionale.

Scommessa 3; Primo tempo/Finale Milan/Pareggio: 17,00 con William Hill