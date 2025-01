Pronostici Juventus – Milan e informazioni utili per scommettere: grande equilibrio tra bianconeri e rossoneri. C’è l’ipotesi rigori

In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus-Milan, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus-Milan, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Thiago Motta e quella guidata da Sergio Conceicao.

La partita, valevole per le semifinali di Supercoppa Italiana, si disputerà alle 20:00 di venerdì 3 gennaio allo Stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad (Arabia Saudita).

I nostri pronostici Juventus - Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Juventus - Milan bet365 Sisal William Hill Vittoria Juventus + GOL Milan 5.00 5.00 5.00 Alvaro Morata segna 4.00 3.50 3.60 Risultato esatto 0-0 9.00 8.25 9.00

Maggiori info, quote e pronostici Juventus - Milan sono disponibili sulle piattaforme dei bookmakers. In più i lettori possono dare un'occhiata a

la nostra guida ai siti scommesse italiani

la nostra guida al codice promo Betflag esclusivo per ottenere un bonus di benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Juventus – Milan: analisi match e pronostici

Bianconeri e rossoneri vogliono dare un senso ad una stagione fin qui avara di soddisfazioni. La Juventus deve guarire da una pareggite dai contorni sempre più preoccupanti: Vlahovic e compagni proprio non riescono a vincere in Serie A e così la zona Champions si allontana sempre di più. Dall’altro lato, il Milan è messo addirittura peggio in classifica: non sorprende, in questo senso, l’esonero di Paulo Fonseca e l’arrivo di un altro portoghese (ma dal credo tattico agli antipodi) come Sergio Conceicao.

Momento delicato per entrambe e allora vincere la Supercoppa Italiana potrebbe rappresentare la classica svolta della stagione. Per quello, però, servono le migliori versioni possibili di Juve e Milan, soprattutto in vista della finalissima in programma il 6 gennaio.

Probabili formazioni Juventus - Milan

Per i pronostici Juventus – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yıldız, Koopmeiners, F. Conceicao; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yıldız, Koopmeiners, F. Conceicao; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Morata. Allenatore: Sergio Conceicao.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus - Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Juventus, ci sarà da soffrire. Ma sarà finale

In terra saudita un match nel segno dell’equilibrio. La Juventus, però, riuscirà ad avere la meglio: i bianconeri replicheranno la buona prova contro la Fiorentina, terminata ancora una volta in pareggio (ma a causa di un’incertezza di un Cambiaso ancora lontano dalla migliore forma fisica). In più, Vlahovic e compagni non pagano il cambio di allenatore in un momento decisivo della stagione. Per tutti questi fattori, secondo il nostro pronostico Juventus-Milan si chiuderà con un successo degli uomini di Thiago Motta. I bianconeri, però, subiranno ancora una volta almeno un gol.

Scommessa 1: Vittoria Juventus + GOL Milan: 5,00 con bet365

Morata, il gol dell’ex è servito

Alvaro Morata non sta vivendo una stagione esaltante: lo spagnolo non è riuscito a ripetere gli exploit dell’anno scorso con le maglie dell’Atletico Madrid e della nazionale spagnola. La sfida con la Juventus, però, ha per lui un sapore diverso: il campione d’Europa ha tutta l’intenzione di lasciare il segno contro la sua ex squadra e, secondo la nostra previsione, riuscirà a siglare almeno un gol.

Scommessa 2; Morata segna durante il match: 3,50 con Sisal

Gara equilibrata: Sergio Conceicao vuole già una difesa solida

Secondo il nostro pronostico Juventus - Milan è gara destinata al più classico dei pareggi a reti bianche. I bianconeri non riusciranno a scalfire il muro eretto da Sergio Conceicao, tecnico decisamente più difensivista di Paulo Fonseca. Curiosamente, l’allenatore lusitano si troverà al cospetto del figlio Francisco e riuscirà a limitarlo (chi lo conosce meglio di lui). La gara, così, si concluderà con i tiri dal dischetto.

Scommessa 3; risultato esatto 0-0: 9,00 con William Hill