Pronostici Juventus – Manchester City e informazioni utili per scommettere: inglesi in crisi ma comunque favoriti. I bianconeri hanno bisogno dell’impresa

In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus-Manchester City, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus-Manchester City, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Thiago Motta e quella guidata da Pep Guardiola.

La partita, valevole per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League, si disputerà alle 21:00 di mercoledì 11 dicembre allo Juventus Stadium.

I nostri pronostici Juventus - Manchester City

Il nostro pronostico Juventus - Manchester City bet365 Sisal William Hill Vittoria Juventus 4.00 4.00 4.20 Risultato esatto: 2-0 Manchester City 9.00 9.75 9.50 Haaland segna almeno 2 gol 7.50 8.25 6.00

Come scommettere su Juventus – Manchester City: analisi match e pronostici

Due big in crisi, costrette a vincere per mettere al sicuro la partecipazione (almeno) agli spareggi di febbraio. Juventus e Manchester City viaggiano a braccetto: 8 punti in Champions League, 27 nei rispettivi campionati, un pareggio per 2-2 nell’ultimo impegno ufficiale (contro Bologna e Crystal Palace) e la netta percezione che sia stato fatto troppo poco rispetto alle potenzialità degli organici a disposizione dei due tecnici. Motta e Guardiola qualche attenuante ce l’hanno, dovendo fare i conti da inizio stagione con un numero impressionante di infortuni (coinvolti, tra l’altro, alcuni dei giocatori più importanti della rosa).

Chiaramente, non mancano le differenze: la Juventus sta pareggiando troppo e solo a sprazzi ha mostrato il bel gioco promesso a inizio stagione (la rivoluzione filosofica di Motta sarà forse più lenta del previsto). I bianconeri, va sottolineato, non hanno vissuto una crisi di risultati clamorosa come quella che ha visto protagonisti i Citizen. Le cinque sconfitte di fila degli uomini di Pep Guardiola fanno ancora rumore.

Probabili formazioni Juventus vs Manchester City

Per i pronostici Juventus – Manchester City occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Savona; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic. Allenatore: Motta.

Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Savona; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic. Allenatore: Motta. MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Lewis, Aké, Akanji, Gvardiol; Nunes, Gundogan, Bernardo Silva; Grealish, Foden, Haaland. Allenatore: Guardiola

Juventus, una vittoria contro il City per guarire dalla “pareggite”

Mai visti tanti pareggi nella storia della Juventus: se ne contano addirittura 11 tra campionato e Champions, e non siamo nemmeno a metà stagione. Una tendenza, questa, che deve essere invertita al più presto, magari proprio dalla gara con il City: la squadra di Guardiola non fa più paura come un tempo e i bianconeri possono puntare al bottino pieno con un Vlahovic in più e con qualche riserva di livello (Mbangula è in forma, si rivedono McKennie e Douglas Luiz). Per il nostro pronostico, Juventus-Manchester City si chiuderà con un successo che garantirà a Locatelli e compagni almeno un posto tra le prime 24.

Scommessa 1; Vittoria Juventus: 4,00 con bet365

Nonostante la crisi, il Manchester City è troppo forte per questa Juventus

Le cose non stanno andando alla grandissima in casa Manchester City, ma parliamo sempre di una squadra che in valore assoluto non deve avere paura di nessuno. Basta guardare agli uomini dalla cintola in su: non solo il colosso Haaland, ma anche giocatori di classe come Gundogan, Bernardo Silva e velocisti del calibro di Grealish e Foden. Troppa qualità per questa Juventus: secondo la nostra previsione il City si imporrà con un agevole 2-0.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0: 9,75 con Sisal

Haaland è sempre lo stesso: il norvegese punta alla doppietta

Il City delude, lui no. Erling Haaland viaggia sempre su livelli altissimi: sono già 18 i gol realizzati tra Premier League e Champions, a dimostrazione che parliamo sempre di un vero e proprio rapace dell'area di rigore. Il norvegese potrà approfittare delle amnesie di una difesa che senza Bremer non riesce a trovare solidità: per questo, secondo il nostro pronostico Juventus-Manchester City sarà nel segno di almeno due gol dell'attaccante nordico.

Scommessa 3; Haaland segna almeno 2 gol: 6,00 con William Hill