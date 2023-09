In questo articolo si possono consultare i pronostici Juventus - Lecce dei nostri esperti con confronto quote dei bookmaker ADM e analisi squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus - Lecce confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la sesta giornata di Serie A.

Allo Juventus Stadium di Torino, martedì 26 settembre alle ore 20.45, la Juventus ospiterà il Lecce. Bianconeri chiamati a riscattarsi dopo la prova horror contro il Sassuolo, salentini intenzionati ad allungare la striscia di risultati utili.

I nostri pronostici Juventus - Lecce

I nostri pronostici Juventus - Lecce bet365 Sisal William Hill Pareggio alla fine del 1° tempo 2.25 2.25 2.20 Arek Milik marcatore nell’incontro 2.75 2.75 2.90 Risultato esatto 0-0 10.00 9.50 10.00

Scommettere su Juventus - Lecce: pronostico e analisi squadre

Allegri dovrebbe schierare Mattia Perin tra i pali al posto di Szczesny, mentre in difesa Rugani al posto di Gatti. Qualche cambio è possibile anche negli altri settori: in mezzo al campo, dove sembrano al momento inamovibili Rabiot e Locatelli, potrebbe esserci Fagioli, mentre sulle corsie esterne Weah e Cambiaso potrebbero spuntarla rispettivamente su McKennie e Kostic. In attacco, infine, potrebbe essere Milik il partner d'attacco di Vlahovic.

Il tecnico del Lecce D’Aversa, dall'altra parte, si affiderà al 4-3-3, con Strefezza ed Almqvist ad affiancare Krstovic nel tridente offensivo. A centrocampo Kaba, Ramadani e Rafia, mentre al centro della difesa, al fianco di Pongracic, si rivedrà Baschirotto, che ha scontato il turno di squalifica. Sulle corsie esterne Gendrey e Gallo, tra i pali Falcone.

Probabili formazioni Juventus - Lecce

Per elaborare i nostri pronostici Juventus - Lecce nel modo più accurato possibile, abbiamo analizzato le squadre che con ogni probabilità vedremo giocare il prossimo 26 Settembre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della sesta giornata di Serie A:

Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Vlahovic.

Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Vlahovic. Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Kristovic, Strefezza.

Confrontare le quote vincente Juventus – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

La seconda miglior difesa della Serie A

Quella dei salentini, dopo quella dell’Inter capolista, è la seconda difesa meno battuta della Serie A.

Con soltanto 4 gol subìti i giallorossi allenati da D’Aversa sono una squadra ostica sia in casa che in trasferta. Occhio dunque agli over e under per questi pronostici Juventus - Lecce, non è tanto improbabile un pareggio. Perlomeno per uno dei due tempi.

Scommessa 1: pareggio alla fine del 1° tempo: 2,25 con bet365

Un’occasione per il polacco

Arek Milik avrà occasione per mettersi in mostra contro i giallorossi. Autore di 7 gol lo scorso campionato il polacco finora ha giocato solo qualche scampolo di partita non andando mai a segno. Contro il Lecce, partendo dal primo minuto, avrà la possibilità di segnare il primo gol stagionale. Di fatti è favorito dalle quote marcatore Juventus - Lecce.

Scommessa 2; Arek Milik marcatore nell’incontro: 2,75 con Sisal

Salentini ancora imbattuti insieme all’Inter

I pugliesi sono la vera rivelazione di questo avvio di Campionato. Con 11 punti raccolti nelle prime cinque partite, frutto di tre vittorie e due pareggi, i giallorossi insieme all’Inter capolista, sono ancora imbattuti in Serie A. Al momento terzi in classifica proprio davanti alla Juventus di Max Allegri, gli uomini di D’Aversa hanno tutta l’intenzione di non interrompere la striscia di risultati utili. E chissà, magari anche stravolgere i pronostici Juventus - Lecce che danno favorita la squadra di casa.

Scommessa 3: risultato esatto 0-0: 10,00 con William Hill