Sarà la partita Juve – Lazio allo Juventus Stadium sabato 16 settembre alle ore 15, il match che aprirà la quarta giornata di Serie A dopo la sosta dovuta agli impegni delle varie nazionali.

I nostri pronostici Juventus - Lazio

I nostri pronostici Juve - Lazio bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 1 a 0 per la Juventus 6.50 6.50 6.50 Dusan Vlahovic segna nell’incontro 3.00 2.75 3.00 Ciro Immobile segna nell’incontro 3.25 3.50 3.80

Come scommettere su Juve - Lazio: analisi delle squadre

Bianconeri reduci dal successo di Empoli, con Federico Chiesa che potrebbe partire dal primo minuto e biancocelesti che arrivano a Torino dopo la convincente vittoria – a Napoli – contro i Campioni d’Italia. Nonostante l’affaire Pogba, la Vecchia Signora rimane per gli scommettitori e per i pronostici Juventus - Lazio la squadra favorita per la vittoria del match.

Max Allegri dovrebbe confermare l’undici di Empoli, con l’unico dubbio McKennie e Weah, ancora impegnati con la nazionale statunitense. Per questo motivo l’allenatore livornese potrebbe optare per la carta Cambiaso sulla fascia destra, con Kostic suo diretto speculare sulla corsia opposta. Per il resto la formazione sembra fatta, con Fagioli a comporre la linea mediana di centrocampo con Locatelli e Rabiot ed il terzetto difensivo formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro davanti a Szczesny.

Sarri sembra non avere dubbi. Tra i pali del suo 4-3-3 ci sarà il solito Provedel. In difesa favoriti Marusic e Hysaj come terzini e Casale e Romagnoli come centrali. A centrocampo ballottaggio tra Kamada e Guendouzi. Infine in attacco spazio al solito tridente con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Probabili formazioni Juventus - Lazio

Ecco gli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della quarta giornata di Serie A:

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

: Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Sarà la solita Juventus cinica

Sia Gatti che Chiesa hanno svolto regolare allenamento, e dovrebbero partire titolari contro la Lazio. Aspetto importante per i nostri pronostici Juventus - Lazio. L’attaccante azzurro sembra aver smaltito il leggero infortunio patito nel ritiro della nazionale. In mezzo al campo Locatelli dovrebbe garantire qualità come ha dimostrato in maglia azzurra contro l’Ucraina a San Siro. In attacco, se non dovesse esserci Chiesa a supportare Vlahovic, ecco che ci sarà spazio per Kean o Milik. L’1-0 dei bianconeri è proposto a 6,50 su Bet365.

Scommessa 1: Risultato esatto 1 a 0 per la Juventus: 6,50 con Bet365

Vlahovic sembra aver ritrovato gli stimoli

Autore finora di due reti, l’attaccante serbo scalpita per confermare il suo attaccamento alla maglia. Dopo 3 partite convincenti dovrà confrontarsi contro l’arcigna difesa laziale. Il numero 9 della Juve sicuramente non starà a guardare e ce la metterà tutta per lasciare il segno anche in questa partita. Un gol del serbo nell’incontro contro la Lazio è offerto a 2,75 su Sisal.

Scommessa 2: Dusan Vlahovic segna nell’incontro: 2,75 con Sisal

Immobile in cerca di conferme

Dopo aver ritrovato il gol in nazionale nel pareggio contro la Macedonia del Nord, e aver anche guadagnato la fascia di capitano, Ciro Immobile contro l’Ucraina è rimasto in panchina. Il numero 17 ha l’occasione di segnare contro una big, cosa che non gli è riuscita neanche una volta la scorsa stagione. Il gol di Ciro Immobile paga 3,80 con William Hill. Risulta tra i marcatori favoriti dai pronostici Juventus - Lazio.

Scommessa 3: Ciro Immobile segna nell’incontro 3,80 con William Hill