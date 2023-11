In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Juventus - Inter con confronto quote dei bookmaker ADM e info utili per scommettere sul big match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Inter, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A che si giocherà domenica 26 Novembre alle ore 20.45.

Partita di cartello quella tra bianconeri e nerazzurri, di sicuro il match più importante della giornata. Il derby d’Italia andrà in scena allo Juventus Stadium di Torino, con i bianconeri che proveranno a scavalcare i nerazzurri in classifica.

I nostri pronostici Juventus - Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Juve - Inter bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 0-0 8.50 9.00 8.50 Federico Chiesa marcatore nell’incontro 4.75 4.00 4.40 Lautaro Martinez marcatore nell’incontro 3.10 2.75 2.40

Per conoscere ulteriori pronostici Juve - Inter, quote e consultare altri mercati di scommessa del match, consigliamo di visitare i portali ufficiali degli operatori. In più i lettori possono visitare la nostra pagina dedicata ai migliori siti scommesse online del momento, molti dei quali offrono dei bonus benvenuto ai nuovi utenti spesso legati all'utilizzo di codici promozionali. Esempio è il codice promozionale Snai di cui si possono trovare tutte le info nella nostra guida.

Quota maggiorata Juventus - Inter con Betway

In occasione del big match di Domenica 26 Novembre alle 20.45, Betway mette a disposizione dei suoi nuovi utenti un'interessante offerta. Si tratta delle quote maggiorate Juventus - Inter che permettono di puntare sulla vittoria dell'Inter a 20.00 anziché 2.23. Inoltre questa iniziativa è cumulabile con il welcome bonus per chi si iscrive per la prima volta alla piattaforma fino a 100€

Per usufruire della quota maggiorata Juve - Inter occorre semplicemente aprire un conto di gioco sul sito dell'operatore , anche attraverso il link che si trova in questa pagina o cliccando sull'immagine qui sopra, e scommettere sul mercato "Inter vincente" in singola pre-match puntando un minimo di 2€. In caso di giocata vincente il giocatore otterrà una vincita reale relativa alla quota tradizionale, ed un Fun Bonus derivante dal potenziamento fino ad un massimo di 200€.

Come funzionano su Betway quote maggiorate Juventus - Inter

Come visto precedentemente, usufruire della quota maggiorata Juve - Inter proposta da Betway è estremamente facile. Ecco ricapitolati in breve i passaggi utili:

Aprire un conto di gioco sul sito dell'operatore, si potrà ottenere un welcome bonus fino a 100€ + 200€ di quota maggiorata

Scommettere in singola pre-match sul mercato "Inter vincente" (2) della partita di domenica sera

sul mercato "Inter vincente" (2) della partita di domenica sera Puntare almeno 2€ sulla giocata.

In caso di schedina vincente, si ottiene la vincita reale e un Fun Bonus derivante dalla quota potenziata che prevede specifici termini e condizioni che possono essere consultati per intero sulla pagina promozionale.

Come scommettere su Juventus – Inter: analisi match e pronostici

Tanti dubbi per Massimiliano Allegri, tante scelte obbligate per Simone Inzaghi. L'Inter è in emergenza difesa con il trio Darmian-De Vrij-Acebri praticamente forzato, mentre sono confermati Marcus Thuram e Lautaro Martinez in attacco.

In casa bianconera recuperati McKennie e Miretti, il dubbio più grande per Allegri è in attacco. Sono infatti ancora da valutare le condizioni di Dusan Vlahovic, con Moise Kean favorito sul serbo per affiancare in avanti l’insostituibile Federico Chiesa.

Probabili formazioni Juve - Inter

Per i pronostici Juventus – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa.

Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa. INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un derby d’Italia guardingo

I pronostici Juventus – Inter vedranno lo scontro diretto tra seconda e prima classificata. Le difese di entrambe le formazioni sono le meno battute in Serie A, e questo lascia presupporre che probabilmente assisteremo ad una gara in cui le squadre saranno molto attente a non subire reti per poi cercare di colpire in contropiede.

Scommessa 1; risultato esatto 0-0: 8,50 con bet365

Il momento di forma dell’azzurro

Durante la sosta per le nazionali, Federico Chiesa ha fornito un contributo pazzesco alla nazionale italiana. L’attaccante ligure non solo è andato in gol per ben due volte contro la Macedonia del nord, permettendo agli azzurri di vincere per 5 a 2, ma è stato preziosissimo anche contro l’Ucraina, decisamente il più in forma dei suoi. Secondo i pronostici Juventus – Inter il numero 7 bianconero farà di tutto per andare a segno.

Scommessa 2; Federico Chiesa marcatore nell’incontro: 4,00 con Sisal

Nel segno del Capitano

Capocannoniere assoluto della Serie A con 12 reti, Lautaro Martinez ha segnato soltanto una rete contro i bianconeri. In occasione del match, il capitano nerazzurro vorrà sicuramente migliorare la sua media e provare ad andare a segno allo Juventus Stadium.

Scommessa 3; Lautaro Martinez marcatore nell’incontro: 2,40 con William Hill