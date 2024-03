Pronostici Juventus - Genoa e informazioni utili per scommettere: bianconeri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus – Genoa, match di domenica 17 marzo ore 12:30 allo Juventus Stadium di Torino.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Genoa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul lunch-time match che aprirà la domenica calcistica. Partita valida per la 29esima giornata di Serie A.

La Juventus, dopo un inizio di stagione promettente, sta affrontando un periodo difficile con una serie di risultati al di sotto delle aspettative. Questi momenti mettono alla prova sia la squadra che l'allenatore, sottolineando l'importanza di trovare rapidamente una soluzione per invertire la tendenza e ristabilire la forma vincente che ha contraddistinto la Vecchia Signora in passato.

I nostri pronostici Juventus - Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Juventus - Genoa bet365 Sisal William Hill Juventus in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 1.95 Risultato esatto 2-0 Juventus 6.00 6.25 5.50 Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 2.40 2.25 2.20

Come scommettere su Juventus – Genoa: analisi match e pronostici

Scivolata al terzo posto, la squadra allenata da Max Allegri ospita un Genoa a pochi punti dalla salvezza matematica. Contro i grifoni i bianconeri cercheranno la loro 18esima vittoria in campionato.

Probabili formazioni Juventus - Genoa

Per i pronostici Juventus – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Messias.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Buoni segnali contro la Dea

Nel pareggio contro l’Atalanta, la squadra di Allegri ha mostrato segnali incoraggianti. Nonostante il match sia terminato in pareggio, per qualche frazione di gioco si è rivista la miglior Juventus. Contro il Genoa i bianconeri dovranno riportare la stessa grinta in campo, e faranno di tutto per conquistare un’altra vittoria dinanzi ai loro tifosi. Vittoria altamente probabile stando ai pronostici Juventus - Genoa.

Scommessa 1; Juventus in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,10 con bet365

Ritrovare la vittoria in casa

Un risultato di 2-0 a favore della Juventus contro il Genoa è una previsione plausibile, considerando il potenziale offensivo della squadra e la solidità difensiva che può esibire nei suoi migliori momenti, la squadra di Max Allegri vuole riconquistare in fretta il secondo posto soffiatale dal Milan. E secondo i pronostici Juventus - Genoa, dovrebbe riuscirci.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Juventus: 6,25 con Sisal

Vlahovic a caccia del gol

Dusan Vlahovic è considerato uno dei giocatori chiave della Juventus e ha spesso dimostrato di poter essere decisivo. Contro il Genoa, le sue abilità da attaccante potrebbero essere fondamentali per il risultato della partita, e c'è l'aspettativa che possa essere determinante. Per questo motivo i pronostici Juventus – Genoa, indicano il serbo come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 2,20 con William Hill